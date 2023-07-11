Прививать или нет: врачи рассказали правду об обязательных прививках

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"Прививать или нет?" Этот вопрос, задает себе каждый родитель хоть раз в жизни. Перед вакцинацией многие исследуют данный вопрос тщательно, а некоторые родители просто подписывают согласие на прививку, лишь бы их ребенка взяли в детский сад. "Безответственность" скажут некоторые, "безвыходность" скажут другие. А медики и некоторая категория родителей считают, что это защита от многих болезней. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал все аргументы "за" и "против" детских прививок.

За последние 2-3 года карагандинские врачи отмечают увеличение количества не привитых детей в школах и детских садах. С рождения в роддомах отказываются от вакцинации против вирусного гепатита В и от туберкулеза, в поликлиниках от вакцинации против полиомиелита, пневмоккоковой инфекции, кори, краснухи, паротита и других.

"Причиной тому является в первую очередь то, что на данный момент нет вспышки заболеваемости. То есть пока ребенок не заболеет, родители отказываются от вакцинации, но когда ему плохо, родители готовы на все, они ищут лекарства, понимают что оно необходимо. В основном родители отказываются от прививок из-за личных убеждений. Доля таких родителей составляет - 79,4%; также распространяющих в социальных сетях неприятные отзывы о вакцинации - 13,5%. Есть еще родители, не прививающие своих детей по религиозным убеждениям, их - 4,7%, ну и наконец, не доверяющие вакцинам - 2,4%. Надо отметить, что главной причиной антипрививочного настроя является страх перед поствакцинальными реакциями. Однако нужно не забывать, что вероятность осложнений от вакцины в тысячи раз меньше, чем вероятность заболеть и получить серьезные осложнения от болезни", - говорит Раиса Боревич, заведующая отделением профилактики и социально-психологической службы поликлиники №5 г. Караганды.

Многие родители опасаются поствакцинационных эффектов: жар, слабость, а порой даже более серьезные последствия и реакции на прививку. Врачи же объясняют эти процессы как естественную реакцию, то есть активацию иммунной системы, выработку антител, которые будут служить защитой против инфекции. В случае повышения температуры врачи рекомендуют дать ребенку жаропонижающее средство. При каких-либо других необычных реакциях необходимо обратиться за медицинской помощью. Многие родители так и делают. Однако некоторые и вовсе отказываются от прививок. И это их выбор. Такой выбор сделала жительница Караганды Жанар Жусанбай.

"Я не могу сказать, что я против прививок, но своим детям не буду их ставить. Почему я так настроена по отношению к прививкам? Потому что я не могу утверждать на 100%, что мои дети хорошо будут переносить прививки или что они когда либо столкнутся с теми заболеваниями, от которых эти прививки ставятся. Если бы у нас очень хорошо работала та же самая прививка БЦЖ, то все тубдиспансеры были бы свободны, но там 95% людей вакцинированных от этого же самого туберкулеза. Но это никак не спасает их. Я считаю, что многие заболевания, от которых прививают, они не так страшны. Нельзя сказать, что прививки все бесполезны. Возможно, они нужны. Но если ребенок правильно питается, если психоэмоциональная обстановка в семье хорошая, то ему не страшны никакие заболевания", - уверена Жанар.

Помимо этого многие родители не доверяют фармкомпаниям, которые производят вакцины. В принципе, в последние годы все больше родителей придерживаются позиции отказа от всех лекарств.

"Я не знаю, состав этих вакцин, не знаю, какие проводились исследования, как именно проводились эти исследования, не доверяю фармкомпаниям. Также мы практически не используем аптечные средства, в том числе антибиотики, даже жаропонижающие препараты. И прекрасно дети справляются. И я вижу результат, и разницу среди своих детей, привитых и не привитых. У меня вторая дочка привита по календарю до года. Потом, мы не использовали прививки. И еще четверо детей у меня не привиты и разница большая. Даже по тому, как дети справляются с заболеваниями типа ОРВИ, гриппа и другими. Моей второй дочке нужно чуть больше времени на восстановление после таких заболеваний, чем остальным", - говорит Жанар.

Противовес недоверию родителей, медики приводят свои аргументы.

"Ссылаться на то, что у нас некачественная вакцина - беспочвенно. В Казахстане на сегодняшний день используются наименее реактогенные вакцины, а именно они не имеют шансов вызвать реакцию и все вакцины проходят проверку ВОЗ. Наши вакцины прошли все необходимые этапы проверок перед регистрацией. Причина отказов от прививок как раз в недостатке знаний о вакцинации и не желании что-то узнать. В определенной мере вакцинам человечество обязано продолжительностью жизни, не отягощенной инфекционными болезнями", - отметила Раиса Боревич.

Решение об отказе от прививок Жанар приняла неспроста. Их первенец в 4 года заболела, а в 5 лет её не стало. Спустя пару лет она узнала, что смертельная болезнь дочери – тромбоцитопеническая пурпура – была вызвана после вакцинации.

"Через года два я наткнулась на информацию о том, что тромбоцитопеническая пурпура, от которой умерла моя старшая дочка, это заболевание официально признано ВОЗ, как поствакцинальное осложнение. То есть это на официальном сайте среди поствакцинальных заболевании есть", - говорит Жанар.

Как утверждают врачи, такие случаи единичны 1/1000. Однако, риски отказа от иммунизации намного выше.

"Если люди массово начнут отказываться от прививок, это приведет к всплеску давно забытых болезней. Сейчас уже растет статистика по заболеваемости корью, как среди детей так и взрослых. Отказ от вакцинации лишает детей защиты от болезней, которые могут вызвать тяжелые осложнения. Так родители подвергают опасности ребенка, кроме того это может привести к распространению болезни в обществе", - добавила Раиса Боревич.

Помимо этого есть и правила, согласно которым дети дошкольного возраста должны быть привиты.

"Детей к посещению дошкольных учреждений допускают только в том случае, если пороговый уровень коллективного иммунитета в группах и классах достигает нормы. Согласно пункту 8, данный показатель должен быть не менее 90% от общего количества детей в группе. Соответственно в детские сады принимают не привитых по календарному плану детей, в количестве не более 10% от общего числа", - пояснили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Однако для школьников требования менее строгие. Поэтому с выбором делать прививки детям или нет, родители сталкиваются в основном в дошкольном возрасте. Не смотря на это, медики неустанно твердят о необходимости вакцинирования.

"Границ для инфекций не существует, перемещение инфицированных людей возможно по всему земному шару. Нет никакой гарантии, что полиомиелит например не может быть занесен на территорию Казахстана с сопредельных государств. Никто не может гарантировать отсутствие вспышек дифтерии, как это произошло в 90-е годы на фоне ослабления иммунизации населения. И тогда были летальные случаи, несмотря на наличие антибиотиков. В 2019 году в связи со снижением иммунной прослойки были зарегистрированы вспышки кори на территории страны и других государств. После проведенной иммунизации- количество случаев снизилось до единичных, у не привитых. В настоящее время очень редко, но регистрируются случаи столбняка, возбудитель инфекции находится в почве и попадает в организм при повреждении кожных покровов. Заболевание протекает крайне тяжело, даже введение сыворотки не гарантирует положительного исхода", - отметили в управлении здравоохранения области.

Отметим, что сейчас в Карагандинской области отмечается рост заболеваемости корью среди детей и взрослых. Как поясняет Раиса Боревич, корь таит в себе возможные серьезные осложнения как слепота. Также болезнь может поражать дыхательные органы и системы. При осложнениях может развиться ларингит, отит, глухота. Гнойная инфекция может привести к пневмонии, также поражается и желудочно-кишечный тракт, нервная система, могут возникнуть риски появления энцефалита или менингита. При этом до сих пор эффективного лечения от кори не придумали. Ее можно лишь предупредить с помощью вакцины.

По данным ВОЗ, только детские вакцины спасают более 4 миллионов жизней ежегодно.