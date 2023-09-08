Президенту Албании показали медицинский центр в Астане

Президент Албании г-н Байрам Бегай в рамках официального визита в Казахстан посетил Больницу Медицинского центра УДП РК, передаёт BaigeNews.kz.

Байрам Бегай отметил важность обмена опытом между странами в сфере оказания медицинских услуг и с интересом осмотрел оборудование клиники, познакомился с ее возможностями и опытом организации лечебной работы.

БМЦ является одной из лучших клиник страны. Высокое качество оказания медицинских услуг подтверждено неоднократной успешной аккредитацией по международным стандартам JCI (Joint Commission International).

Презентацию возможностей взаимовыгодного медицинского сотрудничества на базе БМЦ для высокого гостя провел руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой.