Президент Токаев назвал свою главную задачу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства, выступая на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", отметил, что нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну.
"Наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее. Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение Справедливого Казахстана", - сказал президент.
Кроме того, Токаев обозначил свою главную задачу.
"Как Президент вижу своей главной задачей защиту Независимости Республики Казахстан. Достижение этой священной цели возможно путем построения Справедливого Казахстана, а также проведения активной и конструктивной внешней политики. На этом пути мы решим масштабные задачи и преодолеем все вызовы. Опираясь на общенациональные идеалы и ориентиры, мы укрепим нашу государственность и еще выше вознесем знамя нашей священной Независимости. Я твердо в это верю и сделаю все для этого, потому что это мой долг как Президента и гражданина", - заявил глава государства.
Самое читаемое
- Все проклятия вернутся им – как адвокаты Бишимбаева реагируют на общественное мнение
- Падающие фонари на улицах Семея: почему освещение за сотни миллионов тенге приняли с нарушениями
- Дело Бишимбаева: трансляцию из зала суда прервали
- "Она говорит неправду" – Байжанов опроверг показания ясновидящей
- Ясновидящая рассказала о поведении Бишимбаева в день смерти Нукеновой