Президент Токаев назвал свою главную задачу

Глава государства, выступая на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", отметил, что нынешнее беспрецедентное наводнение окажет положительное влияние на страну.

"Наш народ, сплотившийся в дни испытаний, сделает решительный шаг в эпоху обновления и прогресса, в лучшее будущее. Мы все – граждане одной страны, люди одной судьбы, спаянные самой историей в несокрушимый монолит единства и всеобщей ответственности за будущее нашей Родины – Республики Казахстан. Мы как нация бережно храним заветы предков и уверенно смотрим вперед. У нас четкая и ясная цель – построение Справедливого Казахстана", - сказал президент.

Кроме того, Токаев обозначил свою главную задачу.