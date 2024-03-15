Президент призвал объединиться в борьбе с пороками общества
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, призвал казахстанцев объединиться в борьбе с пороками общества, передаёт BaigeNews.kz.
Глава государства обратил внимание на рост семейно-бытового насилия, буллинга, агрессии, вандализма и расточительства. Президент обратил внимание, что у казахстанцев отсутствует культура бережливого водопотребления.
"Бесспорно, началом достатка является бережливость. В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру.
Взять, к примеру, водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна.
Мы имеем дело не только с материальной расточительностью, но и духовной. Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало", - сказал Токаев.
Глава государства привел в пример Японию, Южную Корею, Китай, Сингапур, где, по мнению президента, граждане бережно относятся к имуществу.
"К сожалению, повальная порча всего, начиная от общественного имущества и заканчивая многовековым культурным наследием, уже стала нормой.
Только взгляните на Жумбактас в Бурабае, Кемпиртас в Баянауле, неповторимую красоту которых затмевают различные надписи. Зачем нужно разрушать лифты в жилых домах, детские площадки во дворах, остановки на улицах?! Все это свидетельствует о невоспитанности и бескультурье. Каждый гражданин цивилизованной страны должен защищать общественное имущество как свое собственное. В этом плане для многих показательны примеры Японии, Южной Кореи, Китая, Сингапура. Почему мы должны быть хуже других?", - сказал президент на курултае.
Говоря о семейно-бытовом насилии, Токаев, отметил, что в нашем обществе стало много проявлений жестокости.
"Немало тех, кто готов оскорбить, унизить, избить человека, все, наверное, видели нападения на водителей скорой помощи и общественного транспорта.
Народная мудрость гласит: "тот, кто свой недуг скрывает, исцеленья не найдет". Нам нужно открыто говорить об этих социальных недугах. Наши граждане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и в общественных местах. Поэтому в нашей стране везде должны царить закон и порядок. Самое главное, мы должны воспитать поколение с высокой нравственной культурой", - считает президент.
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