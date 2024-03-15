Президент призвал объединиться в борьбе с пороками общества

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, призвал казахстанцев объединиться в борьбе с пороками общества, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства обратил внимание на рост семейно-бытового насилия, буллинга, агрессии, вандализма и расточительства. Президент обратил внимание, что у казахстанцев отсутствует культура бережливого водопотребления.

"Бесспорно, началом достатка является бережливость. В развитых странах сформирована высокая культура экономного потребления света и воды. У нас же сложилась совершенно противоположная ситуация, из-за расточительства миллионов наших сограждан богатства страны пускаются по ветру.

Взять, к примеру, водный вопрос – откровенно говоря, у нас отсутствует культура бережливого водопотребления. Тогда как во всем мире хорошо понимают, что вода – это ресурс будущего. Для Казахстана, уже сейчас столкнувшегося с дефицитом воды, данная проблема особенно актуальна.

Мы имеем дело не только с материальной расточительностью, но и духовной. Сколько бесценного времени, которое можно было бы использовать на самосовершенствование и развитие страны, уходит на пустопорожние споры и бесполезные дела. Если каждый из нас будет стремиться к умеренности и рачительности, это станет залогом поступательного прогресса Казахстана. Нужно, чтобы подрастающее поколение это хорошо понимало", - сказал Токаев.