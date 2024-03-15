Президент призвал национальную буржуазию осознавать ответственность и вносить вклад в развитие Казахстана
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал национальную буржуазию осознавать ответственность перед обществом и вносить вклад в развитие страны, передаёт BaigeNews.kz.
"В последние годы мы уделяем особое внимание развитию предпринимательства и последовательному становлению нашей страны в качестве важного регионального полюса открытой, рыночной экономики. Ключевую роль в этом призвана сыграть национальная буржуазия. Своё понимание национальной буржуазии я впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме ещё 24 года назад. В моём представлении буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности её представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.
Президент подчеркнул, что он как глава государства всегда открыт для диалога.
"Но некоторые предприниматели в первую очередь поднимают свои узкие проблемы, а не масштабные вопросы, касающиеся всей страны. Они обращаются ко мне с просьбами оказать содействие их предприятиям или дать поручения уполномоченным органам для получения преференций и поддержки конкретных бизнес-проектов. Налицо желание действовать по старинке, лоббировать свои интересы, решать личные вопросы за счёт государства. Тем временем крупные бизнесмены многих других стран, в том числе соседних, не просят государство о чём-либо, а, наоборот, сами добровольно вкладывают большие средства в развитие своих стран. Считаю, что люди, которые ведут бизнес, зарабатывают в Казахстане, должны всегда думать не только о собственном деле, но и о всеобщем благе, органично сочетая частные интересы с общественными", - сказал Токаев.
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