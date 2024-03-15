Президент призвал национальную буржуазию осознавать ответственность и вносить вклад в развитие Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал национальную буржуазию осознавать ответственность перед обществом и вносить вклад в развитие страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В последние годы мы уделяем особое внимание развитию предпринимательства и последовательному становлению нашей страны в качестве важного регионального полюса открытой, рыночной экономики. Ключевую роль в этом призвана сыграть национальная буржуазия. Своё понимание национальной буржуазии я впервые представил широкой публике на Давосском экономическом форуме ещё 24 года назад. В моём представлении буржуазия является национальной не по этническому признаку, а по степени гражданской сознательности её представителей. Нам нужна национальная буржуазия, осознающая свою ответственность перед обществом и вносящая значимый вклад в развитие страны", - сказал Токаев на Национальном курултае в Атырау.

Президент подчеркнул, что он как глава государства всегда открыт для диалога.