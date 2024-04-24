Президент принял заместителей председателя АНК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителей председателя АНК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства, поздравив вновь назначенных заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана Юрия Шина и Лугмара Буларова, пожелал им успешной работы в деле укрепления единства и консолидации общества.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчёт заместителя председателя – заведующего Секретариатом АНК Марата Азильханова о реализации ранее данных поручений и ходе подготовки XXXIII сессии Ассамблеи.

Глава государства сообщил, что в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей, принял решение о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате. Члены региональных АНК примут участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи.

Президент отметил большой вклад Ассамблеи народа Казахстана в оказании помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию работы АНК.