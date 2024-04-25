Президент принял министра обороны КНР Дун Цзюня

Президент Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав министра обороны Китайской Народной Республики Дун Цзюня, находящегося в Казахстане с официальным визитом, отметил его вклад в укрепление добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Он подчеркнул, что казахско-китайские отношения находятся на самом высоком уровне – вечного всестороннего стратегического партнёрства, передаёт BaigeNews.kz.

Как считает глава государства, на многостороннем треке Казахстан и Китай имеют схожие взгляды по основным вопросам региональной и международной безопасности.

"Мы поддерживаем конструктивный диалог и оказываем взаимную поддержку в рамках Организации Объединенных Наций, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Мы высоко оцениваем и поддерживаем предложенные Китаем инициативы глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизации. Считаю, что они внесут положительный вклад в укрепление современной архитектуры международной безопасности", – сказал президент.

Министр обороны КНР Дун Цзюнь поблагодарил главу нашего государства за гостеприимство и отметил высокий уровень подготовки проведения совещания министров обороны государств-членов ШОС.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в развитии миротворческого, образовательного и военно-технического сотрудничества.