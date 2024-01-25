Президент принял экономиста Оразалы Сабдена в Алматы

Глава государства, прибывший в Алматы, принял известного экономиста и общественного деятеля Оразалы Сабдена. На встрече всесторонне обсуждались перспективы экономического развития страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Особое внимание было уделено диверсификации экономики страны, наращиванию производственного потенциала, развитию малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. Отмечена исключительная роль цифровизации данных отраслей в достижении намеченных целей. Рассмотрены механизмы повышения качества жизни населения с помощью социальных инноваций.

Напомнив, в прошлом году принята Концепция развития высшего образования и науки до 2029 года. Президент сказал, что государство уделяет повышенное внимание развитию науки и образования.

Глава государства подчеркнул, что держит на особом контроле вопросы деятельности Академии наук, а также отметил, что государство продолжит поддерживать хорошо образованную, следующую мировым тенденциям молодёжь.

Оразалы Сабден высказал ряд предложений по развитию научной сферы.