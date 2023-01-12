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пресс-служба Акорды Вчера, 17:55
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Вчера, 17:55
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Фото: пресс-служба Акорды

Президент принял акима Актюбинской области Ералы Тугжанова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о социально-экономическом развитии Актюбинской области за 2022 год и планах на текущий год. Аким региона Ералы Тугжанов рассказал о мерах по привлечению инвестиций, передает BaigeNews.kz.

"Только за последние три месяца по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. Активизирована работа по улучшению экологической ситуации. Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Аким области сообщил, что разрабатывается концепция по комплексному развитию 315 населенных пунктов. Идет реализация проекта "Ауыл аманаты", на финансирование которого в 2022 году было направлено три миллирда тенге, в текущем году дополнительно выделено 3,5 миллиарда тенге", - сообщила пресс-служба Акорды. 

Кроме того, в рамках проекта "Білім All" принимаются меры по повышению качества образования в 120 малокомплектных сельских школах, в которых обучается почти 10 тысяч детей. По итогам встречи президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры региона и решению социальных вопросов, волнующих жителей области. 

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#Акорда #Токаев #Актюбинская область
BaigeNews.kz
Вчера, 17:55
442
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