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Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на предупреждение пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и расширение прав осужденных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры.
Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:
- вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
- ужесточается уголовная ответственность за пытки;
- расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.
Кроме того, зконом расширяются права осужденных лиц:
- при тяжёлом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;
- решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);
- для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с трёх до четырёх лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;
- для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.
Внесённые изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации.
Текст Закона публикуется в печати.
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