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novoetv.kz Сегодня, 10:36
686
Сегодня, 10:36
686
Фото: novoetv.kz

Президент подписал закон, ужесточающий наказание за пытки

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на предупреждение пыток, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и расширение прав осужденных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прав человека в сфере уголовного судопроизводства, исполнения наказания, а также предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что в рамках проводимых в стране политических и правовых реформ подписанный закон стал продолжением последовательных шагов Казахстана по искоренению пыток и других форм жестокого обращения, имплементации международных норм по данным вопросам в национальное законодательство, расширению прав осужденных и предупреждению формирования негативной тюремной субкультуры.

Документ, в частности, предполагает введение следующих норм:

  • вводится ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение;
  • ужесточается уголовная ответственность за пытки;
  • расширяются применение и возможности аудио- и видеофиксации следственных действий для предупреждения неправомерных действий.

Кроме того, зконом расширяются права осужденных лиц:

  • при тяжёлом заболевании им будет предоставлено право на отсрочку, то есть появляется возможность получения осужденными оперативного лечения в медицинских учреждениях;
  • решение суда об освобождении осужденных вследствие тяжелой болезни будет исполняться незамедлительно (ранее освобождение осужденных происходило после вступления в законную силу решения суда об освобождении);
  • для сохранения социальных связей между женщинами-осужденными и их детьми с трёх до четырёх лет увеличен срок, на который они могут оставлять в колониях своих детей;
  • для предотвращения негативного влияния ранее судимых лиц на впервые осужденных изменяются подходы к распределению осужденных по учреждениям уголовно-исполнительной системы. Теперь впервые осужденные к лишению свободы будут содержаться отдельно от ранее отбывавших наказание, что позволит формировать правопослушное поведение.

Внесённые изменения призваны усилить гарантии соблюдения прав человека и улучшить условия содержания осужденных, повысив их безопасность и обеспечивая возможность исправления и социальной реабилитации.

Текст Закона публикуется в печати. 

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#пытки #закон
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:36
686
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