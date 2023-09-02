Президент Кыргызстана рассказал о своём даре видеть будущее

Глава Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" сообщил, что имеет дар предвидеть будущее, передаёт BaigeNews.kz.

Глава республики отметил, что может предвидеть ход развития страны на 20-30 лет вперёд, и его прогнозы обычно сбываются. При этом, для того, чтобы поднять экономику, государству нужно подготовить кадры, которые предскажут будущее на 100 лет вперёд.

"Мы собираемся готовить с фундамента. Только тогда мы подготовим кадры, которые смогут предсказать будущее Кыргызстана на столетие вперед и определить его будущее. Это очень важно для будущего нашей страны. Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. У меня есть такая сторона: предвидеть на 20-30 лет, что будет с нашей страной и по какому пути она пойдет. Мои прогнозы всегда сбываются. Должно быть это чувство было дано мне Богом. На самом деле у каждого есть такое предчувствие. Можно предсказывать будущее, видя ситуацию, которая происходит в настоящем", — сказал Садыр Жапаров в интервью агентству.

Он подчеркнул, что страны только вчера отметила 32-ой год независимости.