Президент Кыргызстана рассказал о своём даре видеть будущее
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Глава Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" сообщил, что имеет дар предвидеть будущее, передаёт BaigeNews.kz.
Глава республики отметил, что может предвидеть ход развития страны на 20-30 лет вперёд, и его прогнозы обычно сбываются. При этом, для того, чтобы поднять экономику, государству нужно подготовить кадры, которые предскажут будущее на 100 лет вперёд.
"Мы собираемся готовить с фундамента. Только тогда мы подготовим кадры, которые смогут предсказать будущее Кыргызстана на столетие вперед и определить его будущее. Это очень важно для будущего нашей страны. Пусть это не выглядит так, будто я хвастаюсь. У меня есть такая сторона: предвидеть на 20-30 лет, что будет с нашей страной и по какому пути она пойдет. Мои прогнозы всегда сбываются. Должно быть это чувство было дано мне Богом. На самом деле у каждого есть такое предчувствие. Можно предсказывать будущее, видя ситуацию, которая происходит в настоящем", — сказал Садыр Жапаров в интервью агентству.
Он подчеркнул, что страны только вчера отметила 32-ой год независимости.
"В будущем, даст Бог, отметим ещё 100-летние. Тогда сегодняшние кадры будут востребованы как вода. Они будут способны надолго вперед определять, с какими государствами у нас одно будущее. Они достойно продолжат, начатое нами. Мы обязательно добьёмся поставленных задач. Для этого каждый из нас должен непрерывно трудиться днём и ночью", — заявил Садыр Жапаров.
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