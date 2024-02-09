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Президент Казахстана назначил нового секретаря Высшего судебного совета

Сегодня, 09:20
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Акорда Сегодня, 09:20
Сегодня, 09:20
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Фото: Акорда

Даурен Муратбеков  назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Муратбеков Даурен Булатович назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата", - говорится в сообщении.

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