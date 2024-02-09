Президент Казахстана назначил нового секретаря Высшего судебного совета
Сегодня, 09:20
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Сегодня, 09:20Сегодня, 09:20
118Фото: Акорда
Даурен Муратбеков назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Муратбеков Даурен Булатович назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата", - говорится в сообщении.
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