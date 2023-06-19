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По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Казахстан с государственным визитом. В аэропорту Астаны высокого гостя встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках визита главы двух государств проведут переговоры по вопросам укрепления казахско-германского стратегического партнёрства, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов.

Ожидается, что федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов, а также совместно с президентом Казахстана поучаствует в работе казахско-германского бизнес-форума.

В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер также посетит Мангистаускую область, где примет участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга и в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зелёного водорода шведско-германской компании Svevind.