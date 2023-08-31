Президент Габона призывает мировую общественность "поднять шум"

Помещенный военными под домашний арест президент Габона Али бен Бонго Ондимба выступил с видеообращением из своей резиденции и попросил мировую общественность "поднять шум", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.com.

Президент Габона Али бен Бонго Ондимба выступил с видеообращением. Военные офицеры поместили его под домашний арест. Сейчас политик находится в своей резиденции. В видео он просит международное сообщество "поднять шум" и поддержать его и его семью.

Подлинность видео подтвердила PR-фирма BTP Advisors, которая тесно сотрудничала с Бонго в ходе его избирательной кампании.

"Люди здесь арестовали меня и мою семью. Мой сын где-то, моя жена в другом месте ... Сейчас я нахожусь в резиденции, и ничего не происходит. Я не знаю, что творится. Я хочу отправить сообщение всем друзьям, которые у нас есть по всему миру, чтобы сказать им, чтобы они шумели", - говорит Бонго.

В среду утром 30 августа военные Габона объявили об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Согласно их заявлению, действующий президент страны Али Бонго Ондимба находится под домашним арестом.

Отмечается, что по результатам выборов, состоявшихся 26 августа, Али Бонго был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов.

В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников, и еще одному удалось бежать.