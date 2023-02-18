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Преподавателей казахстанских вузов начали обучать блокчейн-технологиям
В Казахстане стартовало обучение блокчейн-технологиям более 300 преподавателей из 22 вузов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Astana Hub.
Напомним, в декабре 2022 года между госорганами и Binance Kazakhstan подписан меморандум об академическом сотрудничестве. Это означает, что в рамках инициативы, разрабатываемой совместно с Binance Academy, в Казахстане подготовят более 40 тысяч специалистов по блокчейн-технологиям. Обучение проходит в рамках запуска академических программ, инициаторами которого стали исследовательская лаборатория Blockchain Center.
Продолжительность обучения - 14 недель. Академическая программа делится на два направления — блокчейн инженерия и блокчейн комплаенс. В сентябре 2023 года планируется запуск учебных дисциплин в 22 вузах страны на базе данной инициативы.
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