Премьер заявил о снижении инфляции в Казахстане на 14 процентов

В Казахстане с февраля этого года снижается уровень инфляции. На сегодняшний день ее удалось снизить на 14 процентов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Инфляция в стране поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам нам удалось снизить её на сегодня до 14 процентов в годовом выражении. Вместе с тем, перед нами стоит задача к концу текущего года снизить уровень инфляции в два раза в сравнении с прошлым годом. Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, необходимо особое внимание обратить на своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции", - сказал Смаилов на заседании правительства.

Он поручил акимам регионов и профильным министерствам качественно исполнять все запланированные этим документом мероприятия. Данный вопрос должен быть на постоянном контроле акиматов и руководители регионов будут за это персональную ответственность, добавил Смаилов.

Он также подчеркнул, что нужно активизировать работу по снижению доли государства в экономике. Также следует уделить особое внимание обеспечению прозрачности процесса приватизации.

Премьер-министр также сообщил, что рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 14,4 процента.

По итогам семи месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и Алматы.

Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской и Улытауской областях.

"Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей", - подчеркнул Смаилов.

Он также напомнил, что президент на расширенном заседании правительства поручил обеспечить ежегодный экономический рост на уровне шести процентов.