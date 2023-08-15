Премьер заявил о снижении инфляции в Казахстане на 14 процентов
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В Казахстане с февраля этого года снижается уровень инфляции. На сегодняшний день ее удалось снизить на 14 процентов. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.
"Инфляция в стране поступательно замедляется с февраля текущего года. Благодаря принятым мерам нам удалось снизить её на сегодня до 14 процентов в годовом выражении.
Вместе с тем, перед нами стоит задача к концу текущего года снизить уровень инфляции в два раза в сравнении с прошлым годом.
Учитывая, что основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, необходимо особое внимание обратить на своевременное принятие превентивных мер. Все необходимые инструменты для этого имеются. Они отражены в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции", - сказал Смаилов на заседании правительства.
Он поручил акимам регионов и профильным министерствам качественно исполнять все запланированные этим документом мероприятия. Данный вопрос должен быть на постоянном контроле акиматов и руководители регионов будут за это персональную ответственность, добавил Смаилов.
Он также подчеркнул, что нужно активизировать работу по снижению доли государства в экономике. Также следует уделить особое внимание обеспечению прозрачности процесса приватизации.
Премьер-министр также сообщил, что рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 14,4 процента.
По итогам семи месяцев по всем основным макропоказателям отмечается рост в Абайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и Алматы.
Наименьшие показатели наблюдаются в Атырауской, Алматинской и Улытауской областях.
"Ответственным государственным органам и акиматам регионов следует усилить работу по достижению целевых макроэкономических показателей", - подчеркнул Смаилов.
Он также напомнил, что президент на расширенном заседании правительства поручил обеспечить ежегодный экономический рост на уровне шести процентов.
"Это особая задача. Международные экономисты прогнозируют снижение темпов роста мировой экономики до конца текущего года. Негативное воздействие на экономику оказывает сложная геополитическая ситуация.
В этой связи хочу обратить внимание на следующее.Требуется принятие действенных системных мер для стимулирования экономического роста.
Здесь нужно усилить работу по диверсификации экономики, дальнейшему развитию собственного производства, увеличению инвестиций, созданию новых рабочих мест.
Все министры и акимы должны вести слаженную работу. Сдерживание роста цен остается приоритетной задачей для правительства", - заключил Смаилов.
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