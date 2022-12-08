Премьер-Министр обеспокоен ситуацией на "АрселорМиттал Темиртау"

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На встрече с активом региона Премьер-Министр отметил, что руководство области должно продолжить реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

"Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим", - отметил он.

Кроме того, Премьер-Министр заострил внимание на ряде других первоочередных вопросов. Так, серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на "АрселорМиттал Темиртау", где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев.

Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

"Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас Правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов", - подчеркнул Алихан Смаилов.

Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны "Сарань", подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.