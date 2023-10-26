Представителей 100 стран ожидают на Всемирных играх кочевников в Астане

В Астане презентовали спортивную, культурную и научную программы Всемирных игр кочевников-2024, а также официальный логотип и слоган соревнований, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии на площадке СЦК участвовали министр туризма и спорта РК – заместитель председателя Организационного комитета ВИК Ермек Маржикпаев, председатель Ассоциации национальных видов спорта Казахстана Исламбек Салжанов, руководитель Дирекции по подготовке и проведению ВИК Наиль Нуров. С помощью видеоконференцсвязи подключились президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года. По предварительным прогнозам, в соревнованиях примут участие около 4 000 участников из более 100 стран.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев отметил, что в основу спортивной программы ВИК вошли национальные игры кочевых тюркских народов, которых объединяет уходящая вглубь веков общность истории и культуры.

"По инициативе Главы государства в следующем году в Казахстане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. Предстоящие соревнования призваны стать ещё одним проводником для культурного сближения наших братских народов, они дадут импульс развитию этнического спорта в мире. Мы также приглашаем все заинтересованные страны принять участие в соревнованиях. Уже 73 страны высказали намерение. Оргкомитет приложит все усилия, чтобы Игры в Астане прошли на высоком уровне", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Ключевая особенность проекта заключается в триединстве спортивной, культурной и научной программ. Взаимосвязь компонентов позволяет комплексно изучать и глобально продвигать национальные этнические виды спорта и, в целом, номадическую культуру.

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта. В их числе – конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из традиционного лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта.

На ипподроме "Казанат" и на территории Этноаула пройдут соревнования по конным скачкам, стрельбе из традиционного лука и национальным видам охоты с птицами, а также состязания на лошадях. Во Дворце единоборств им. Ж.Ушкемпирова и в Ледовом дворце "Алау" состоятся соревнования по национальным видам борьбы, видам единоборств и народным играм, в комплексе "Думан" – традиционные интеллектуальные игры. Церемония открытия пройдет на стадионе "Астана – Арена", церемония закрытия – на ипподроме "Казанат".

Для подготовки к играм уже стартовали реконструкция ипподрома "Казанат" и ремонтные работы на стадионе и в ледовом дворце.

В рамках культурной программы в преддверии соревнований стартует проект "Бiрлiк керуенi", который охватит все регионы страны. Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран – участниц. Ежедневно Этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.

В рамках научной программы в сентябре следующего года в Национальном музее пройдёт международная научно-практическая конференция, где будут изучены различные аспекты развития этноспорта и номадизма как глобальной цивилизации.

"Насыщенные культурная и спортивная программы предстоящих 5-х Всемирных игр кочевников несомненно вызовут интерес к национальным видам спорта и этническому туризму. Для всех участников соревнований и туристов будет обеспечено комфортное и безопасное пребывание в столице. Мы ожидаем, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч казахстанских и зарубежных туристов", - сообщил Ермек Маржикпаев.

Руководители международных организаций поддержали проведение соревнований в Казахстане, отметив, что данные Игры внесут значимый вклад в глобальном развитии этнокультурного и этноспортивного движения.

В ходе конференции руководитель Дирекции по подготовке и проведению 5-х Всемирных игр кочевников Наиль Нуров и эксперт по дизайну брендов Серик Буксиков представили символику предстоящих соревнований – официальный слоган и логотип.

5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом "Ұлы Дала дүбірі".

Официальный логотип включает в себя важный элемент айдентики – солярный всадник. Он отражён во всех логотипах Всемирных игр кочевников. В логотипе вокруг него пространство темно-красного цвета. Он цвет олицетворяет простоту и изящество традиционного полудрагоценного камня – сердолика. Сердолик своим красноватым оттенком напоминает кровь и огонь, ассоциируется с жизненной энергией, сердцем и солнцем. Сердоликом темных тонов декорировались предметы быта – қамшы, белбеу. Текстовая часть логотипа выполнена шрифтом, стилизованным под руническую тюркскую письменность VIII-X веков.