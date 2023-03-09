Праздник прошёл, бардак остался: акимат обратился к алматинцам

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате Алматы возмущены отношением бизнеса к родному городу. Торговцы цветами, например, после активной работы 7 и 8 марта оставили после себя на газонах и в арыках свалки мусора, передаёт BaigeNews.kz.

"Ночью и утром 9 марта все силы городских служб вместо исполнения прямых обязанностей по очистке территории города были направлены на уборку мест стихийной торговли и приведению данных участков в соответствие санитарным нормам. Уважаемые алматинцы! Наши коммунальные службы стараются содержать город в чистоте, а нерадивые горожане добавляют им работы. Просим после любых проведённых мероприятий восстанавливать чистоту и порядок", - обратились в акимате к алматинцам.

Жителям города напомнили, что за несоблюдение правил благоустройства нарушителей привлекут к административной ответственности по статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".\