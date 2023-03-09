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пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 20:02
114
Сегодня, 20:02
114
Фото: пресс-служба акимата Алматы

Праздник прошёл, бардак остался: акимат обратился к алматинцам

В акимате Алматы возмущены отношением бизнеса к родному городу. Торговцы цветами, например, после активной работы 7 и 8 марта оставили после себя на газонах и в арыках свалки мусора, передаёт BaigeNews.kz.

"Ночью и утром 9 марта все силы городских служб вместо исполнения прямых обязанностей по очистке территории города были направлены на уборку мест стихийной торговли и приведению данных участков в соответствие санитарным нормам. Уважаемые алматинцы! Наши коммунальные службы стараются содержать город в чистоте, а нерадивые горожане добавляют им работы. Просим после любых проведённых мероприятий восстанавливать чистоту и порядок", - обратились в акимате к алматинцам. 

Жителям города напомнили, что за несоблюдение правил благоустройства нарушителей привлекут к административной ответственности по статье 505 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".\

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#Алматы #торговля #цветы
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:02
114
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