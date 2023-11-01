Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК

Правительству и Национальному банку надо усилить координацию в работе по обеспечению финансовой стабильности, ценовой стабильности и развитию экономики в целом. Такое мнение высказал председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Национальный банк и те функции, которые он реализует, – это денежно-кредитная политика, содействие финансовой стабильности и так далее, по сути своей достаточно консервативные, требуют стабильности и последовательности, напомнил Т. Сулеменов основные задачи НБ РК. Поэтому вне зависимости от смены руководства политика Нацбанка значительных изменений не претерпит.

"Мы будем придерживаться тех же принципов прозрачности, открытости для рынка, последовательности. Единственное, наверное, что нам необходимо будет сделать, – это усилить нашу координацию с финансово-экономическим блоком правительства и в целом с правительством как с нашими основными коллегами и партнерами в работе по обеспечению финансовой стабильности, ценовой стабильности и развитию экономики в целом", - сказал глава Нацбанка.

Инфляция – это крайне сложный экономический процесс, в котором очень много составляющих, поэтому работа по ее обузданию должна быть исключительно совместной и общей. Это тонкий баланс, в котором за сторону предложения, то есть со стороны товара отвечает правительство. Национальный банк не может заниматься производством аграрных, промышленных продуктов, и так далее. Со стороны контроля денежной массы это НБ РК.

"Таким образом, я считаю, что базовая задача правительства – как можно больше нарастить казахстанское производство, чтобы у нас было больше товаров. Со стороны Национального банка – обеспечить стабильную денежную массу, чтобы не печатались деньги, чтобы не было излишнего фискального стимула, чтобы деньги без контроля не "бродили" по экономике", - уверен Т. Сулейменов.