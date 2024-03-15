Прав президент, мы должны ставить перед собой масштабные цели - Акбопе Абылкасимова

Общественница Акбопе Абылкасимова прокомментировала выступление президента Казахстана на Национальном курултае, передаёт BaigeNews.kz.

"Поистине исторической была сегодня речь нашего президента на Курултае. Глава государства всегда очень тщательно подходит к подготовке текстов своих выступлений, но его речь сегодня меня не просто впечатлила, а вдохновила, и я думаю такое же вдохновение получат все граждане страны послушавшие сегодня главу государства. Потому что Касым-Жомарт Кемелевич говорил о том, что ценно для каждого казахстанца, начиная с уважительного отношения к нашей истории, значимости чтения, борьбы с наркоманией, семейно-бытовым насилием, религиозным радикализмом, развитием экономики и заканчивая его планами внедрить новую льготную ипотеку, в которой ставка для социально-уязвимых слоёв населения не превысит семи процентов годовых", - сказала общественница.

Она призналась, что давно задумывалась о том, что граждане в стране переходят за грань разумного в своих спорах об историческом прошлом.

"Необходимо каждому понять - прошлое оно и есть прошлое, мы его никак не изменим, сейчас важно его изучить, не придумывая никаких мифов и легенд, знать, через что прошли наши предки, и понимать совершённые ошибки, чтобы не наступить на одни и те же грабли. Президент именно это отметил сегодня в своем выступлении: "Мы отдаем дань уважения нашим славным предкам, передавшим потомкам это великое наследие. Однако, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну. Чтобы расширить горизонты нашей нации, мы должны сформировать новую систему ценностей", - процитировала она.

Одним из событий прошлого, значение которого пытаются оспорить некоторые, является великая Победа Советского народа над фашизмом. В ряды Красной Армии в те годы было призвано 1 млн 200 тыс. казахстанцев в дополнение к 178 тысячам служивших в армии СССР. Более 600 тысяч из них погибло на фронтах войны. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза - это и Алия Молдагулова, и Маншук Маметова, и Талгат Бигельдинов, и Бауржан Момышулы.

"Это настоящие герои казахского народа, лучшие образцы мужества, доблести и любви к Родине. Молодежь должна помнить наших героев, и учиться на их примерах. Меня очень порадовало, когда глава государства сегодня столь подробно остановился на этом вопросе, и отметил, что "Подвиги героев Второй мировой войны являются примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества". Я приветствую решение нашего президента о присвоении имени дважды героя Советского Союза Сергея Луганского авиабазе Сил воздушной обороны Казахстана, расположенной в Талдыкоргане. Праздник Победы во Второй Мировой Войне – великий Праздник для нашей страны, и конечно меня порадовала новость о том, что подготовка к празднованию 80-летия Дня Победы объявлена уже сегодня", - отметила Абылкасимова.

Президент всегда отмечает проблему воспитания молодого поколения.

"Борьба за умы нашей молодёжи должна начаться как с обучения её читать книги, так и с прививания традиционных ценностей. Укрепление нашей национальной идентичности является залогом сохранения Независимости нашего государства. Традиционные семейные ценности, любовь к чтению, пропаганда здорового образа жизни, борьба с наркоманией и лудоманией, уважение к честному труду — это гарантия того, что наша молодежь завтра встав у руля государства приведет его к большому, успешному будущему. Прав президент, мы должны ставить перед собой масштабные, амбициозные цели, у нас много талантливых, умных детей, нужно создать им все условия для развития их потенциала".

Одним из препятствий для здорового будущего государства, является архаизация и радикальная исламизация. Сегодня это отметил и глава государства.

"Действительно в Казахстане некоторые пытаются распространить чуждые нашему народу идеалы и ценности, включая несвойственную казахам одежду, нетрадиционные и радикальные исламистские учения. Ислам с древних времен был религией, несущей просвещение в массы, поддерживающей образование, и Касым-Жомарт Кемелевич напомнил сегодня об этом приведя примеры аль-Фараби, Ходжи Ахмета Яссауи: "Стремление радикально настроенных неофитов навязать обществу чуждые религиозные идеалы, в том числе в виде архаичной формы одежды, является неприкрытым вызовом нашим традиционным устоям и ценностям. Для сохранения и укрепления духовного суверенитета страны нам нужно ориентироваться на традиционный для большинства тюркских народов, в том числе казахов, суннизм ханафитского толка. Свойственные ханафизму интеллектуальное восприятие мира и свободомыслие создали предпосылки для исламского ренессанса, расцвета искусства и науки в нашем регионе, появления таких великих мыслителей, как аль-Фараби…".

Из выступления президента следует, что главные ценности для страны - это патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм. Важно, чтобы граждане полагались на собственные усилия, стремились к достижению прогресса, обладали высокой правовой культурой и уважением к общественному порядку.

"Молодежь должна активно участвовать в развитии страны, стараясь получить образование и опыт в различных областях. И это прямой намек нашей образовательной системе, представители которой должны не теряя времени, начать большую идеологическую работу. В целом, для построения успешного и процветающего общества необходимы гармония и сотрудничество между гражданами и властью, высокий уровень культуры, образования, желания созидать, силы духа и стремления к самосовершенствованию.Особое внимание необходимо уделить формированию новых ценностей у подрастающего поколения и важности образования молодежи в духе прогрессивных идеалов. Гражданам необходимо в полной мере воплощать в себе качества и ценности, стоящие в центре концепции "Адал азамат". Все это направлено на создание справедливого общества, мобилизацию человеческого капитала и достижение прогрессивных целей развития. Важно укоренить эти ценности в обществе и сформировать новое качество нации, с учетом интересов всех граждан, встроив их во все сферы общественной деятельности. Выступление президента сегодня - это новый этап развития нашей страны, этап постановки больших целей, и кропотливой идеологической работы", - заключила спикер.