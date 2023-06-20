Пожар в Астане: как жители объединяются для помощи борцам со стихией

Неравнодушные жители столицы помогают огнеборцам в Астане, передаёт BaigeNews.kz. К слову, на месте тушения работают более 180 пожарных.

Со вчерашнего дня горожане едут в очаг пожара, чтобы поддержать героев, а также выразить ту благодарность, которую ощущает каждый житель к ним.

Вот, к примеру, мужчина, он назвался Фазиком. Он привёз столичным спасателям на место пожара питьевую воду и кефир, пишет Qumash.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz)

На вопрос "Почему решили помочь?" он ответил так: "А как не помогать? Я сам потушить не могу", - говорится в публикации.

Кроме того, столичные рестораны безвозмездно предоставляют обеды, которые волонтёры с радостью доставляют в знак благодарности за их труд в борьбе со стихией. Пожарные были очень удивлены, однако с радостью приняли неожиданный подарок.

Некоторые астанчане не жалеют финансов и скидывают деньги в поддержку их благодеятельности. Кто-то даже не пожалел 50 тысяч тенге.

Дети испытывают неподдельный восторг при виде спасателей на вертолетах, подключившемуся к тушению пожара рядом с Астаной, машут им. Пилоты машут в ответ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qumash / Новости Казахстана (@qumash_kz)

Напомним, в понедельник, 19 июня, в Астане между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы загорелся сухостой. По предварительным данным, площадь пожара составляет 80 гектаров. Столичные пожарные продолжают бороться с горящим сухостоем в районе Нура около озера Талдыколь.

Отметим, что на 21:00 понедельника, 19 июня, пожар был локализован, его общая площадь составила 80 гектаров.

В МЧС рассказали, что в тушении пожара задействованы 185 человек личного состава и 37 единиц техники ДЧС города Астаны, Акмолинской и Карагандинской областей, а также шесть поливомоечных машин акимата города.