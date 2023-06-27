Пожар на территории лесничества локализовали в ВКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Восточном Казахстане удалось локализовать пожар в Уланском районе, возникший на территории КГУ "Асубулакское лесное хозяйство", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Возгорание распространилось на площади пять гектаров.

Сухая трава и кустарники воспламенились 26 июня в 17:29. Вертолетом МИ-8 авиационного подразделения Восточно-Казахстанской области для тушения пожара осуществлена доставка десанта лесников и воды.

Тушение осложнялось труднодоступной горной, скалистой местностью.

"Работать приходилось с тяжёлым грузом на спине - ранцевый огнетушитель весит около 20 килограммов, рискуя надышаться дымом. Людям пришлось действовать на пределе сил, перепрыгивая с утёса на утёс, постоянно рискуя жизнью. Но, несмотря на все сложности, совместными усилиями лесников и сотрудников службы пожаротушения загорание локализовано", - сообщил замначальника службы пожаротушения ДЧС ВКО Болат Нурдыбаев.

До полной ликвидации пожара на месте будут задействованы 55 человек и восемь единиц техники.