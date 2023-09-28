  • 28 Сентября, 03:48
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Пожар на свадьбе в Ираке унёс жизни более ста человек, включая молодожёнов

Сегодня, 01:12
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 01:12
Сегодня, 01:12
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Более ста человек погибли и по меньшей мере 150 пострадали в результате пожара во время свадебного торжества в провинции Найнава на севере Ирака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си"

Медики подтвердили, что жених и невеста — среди погибших. По словам очевидцев, пламя буквально ворвалось в помещение, где находились сотни гостей. Точная причина пожара пока не называется, но специалисты склоняются к тому, что он начался из-за фейерверков, которые зажгли внутри помещения.

"Пожар привёл к обрушению некоторых частей зала, при строительстве которого использовались недорогие строительные материалы. Они разрушаются в течение нескольких минут при возникновении пожара", — заявили в управлении гражданской обороны Ирака.

Власти Ирака арестовали девятерых сотрудников зала для проведения свадеб, где произошёл пожар. По словам представителя МВД страны, ордеры на арест выписаны в отношении ещё четверых.

По данным МВД Ирака, причиной трагедии стало "нарушение правил техники безопасности, использование при строительстве легковоспламеняющихся материалов и, предположительно, фейерверки внутри помещения".

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