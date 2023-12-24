Появились подробности инцидента с гранатой на вечернике журналистов в Риге

баре. Произошедшее она расценила как запугивание журналистов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на News.ru

Герасименко пояснила, что вместе коллегами праздновала в баре своё увольнение из Русской службы BBC. По ее словам, в какой-то момент в заведение ворвался молодой человек, заглянул ей в глаза, бросил под ноги гранату и сбежал. Герасименко добавила, что один из ее коллег попытался отпихнуть гранату. Когда та взорвалась, присутствующих оглушило.

Журналистка также сообщила, что нападавший ей не знаком и в момент инцидента она видела его впервые в жизни. Она также опровергла сообщения о том, что причиной произошедшего является бытовой конфликт.

"Не было ни с кем никакого конфликта. Для меня это выглядит как целенаправленное запугивание журналистов и угроза их жизни. Вот и все. Мне страшно", — написала Герасименко.

Напомним, на вечеринке Русской службы "Би-би-си" в Риге бросили учебную гранату. Журналисты решили, что нападение связано с их профессиональной деятельностью. Позже в МВД Латвии сообщили, что задержаны двое подозреваемых. По словам правоохранителей, мотивом послужил личный конфликт в баре, и ничто не свидетельствует о том, что произошедшее событие связано с работой журналистов.