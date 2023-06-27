Потолок обвалился в детской больнице Костаная

Фото: Astana TV

Пациенты засняли видео, как часть потолка лежит на кровати, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Инцидент произошел в Костанайской детской областной больнице. В учреждении прокомментировали инцидент:

"Здание возведено в 2021 году в срочном порядке, предназначение - инфекционная модульная больница. С целью исключения простоя здания в феврале текущего года передана в безвозмездное пользование Областной детской больнице. Данный случай администрацией больницы был разобран. Потолок ошкурен, устранены подозрительные участки потолочной отделки, проведены подготовительные работы для отделки", - говорится в сообщении.

Указывается, что в других палатах здания проведено обследование потолков. Обнаружена угроза отрыва финишной отделки потолка ещё в одной палате. Пациентов распределили по другим палатам. Уточняется, что палата закрыта на ремонт. Так как здание больницы эксплуатируется уже три года и находится на гарантийном сроке, руководством больницы отправлены письма застройщику для устранения данных дефектов.

Ремонтные работы в палатах обещали завершить сегодня.