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Потенциал Казахстана презентовали на туристической выставке ITB
В Берлине стартовала одна из самых престижных в мире туристических выставок - ITB. Свой потенциал презентует и Казахстан. На нашем национальном стенде, организованном нацкомпанией "Казахтуризм" при поддержке посольства Казахстана, европейцам предлагают привлекательные маршруты по Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Берлинская ярмарка открыла свои двери впервые со времён пандемии и собрала после трёхлетнего перерыва участников из 180 стран. Это отельеры, авиаперевозчики, круизные компании, туроператоры и рестораторы. Презентованы и национальные стенды. В их числе казахстанский. Гостям предлагают познакомиться с убранством юрты, а также отведать эксклюзивные угощения, к примеру, мороженое из кумыса.
"Безвизовый режим действует также и для жителей Германии, всех стран Европейского союза. В рамках 78 стран безвизовый режим с учётом того, что у нас есть и прямые рейсы из Германии в Казахстан в несколько городов. Мы являемся для европейского туриста - одной из дистанций в рамках Центральной Азии. Казахстан им интересен с точки зрения открытости, доступности, и в том числе по национальному парку. У нас 14 национальных парков, для них это - то самое направление, которое популярно у них. Вот хайкинг, спортивный тризм, семейный туризм в том числе", - рассказала директор департамента продвижения АО "НК "Kazakh Tourism" Шырын Мусина.
Нашу страну в Берлине представляют порядка 20 туркомпаний. Они предлагают все виды отдыха и особенно продвигают эко и этно туризм. Основная цель - наладить деловые контакты и привлечь как можно больше иностранных туристов в Казахстан. Немцы славятся своей любовью к путешествиям. К слову, отдавать на поездки они готовы немалые деньги. По статистике, только с ноября 2021 по октябрь 2022 они потратили на путевки более 25 млрд евро. По словам экспертов, у Казахстана есть большой потенциал, чтобы заинтересовать европейских туристов.
"Я неоднократно бывал в Казахстане и хорошо знаю Алматы, и конечно же, столицу. Очень важно участвовать в таких выставках и рассказывать о своих возможностях. Ваша страна привлекательна своими горнолыжными курортами в зимнее время, а в летнее для восхождений в горы и хайкинга. Однако не стоит забывать и о туристах из Индии и Китая, так как они находятся ближе к вам", - отметил эксперт в сфере туризма Вольфганг Майерхофер.
Казахстан - постоянный участник самых престижных туристических выставок в мире. В планах презентовать нашу страну на таких же значимых площадках в других европейских столицах, а также в Дубае и Гонконге.
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