Пострадавшим от пожара костанайцам начали выплачивать по миллиону тенге

"Для оказания помощи пострадавшим при пожаре в области действует единый общественный фонд "Қайырымдылық КZ". Принято решение выплатить из средств фонда всем пострадавшим семьям по миллиону тенге. Первым 24 получателям, чьи документы были предоставлены в полном объеме, по миллиону тенге уже перечислено на картсчета", - сообщил Мухамбетов.

Об этом сообщил в своём Instagram аким региона Архимед Мухамбетов в посте о своей встрече с жителями села Аманкарагай.

Жителям села Аманкарагай Костанайской области, которое больше всех пострадало при лесных пожарах, начали выплачивать помощь из средств фонда "Қайырымдылық KZ" в размере миллион тенге каждой семье, передаёт BaigeNews.kz.

Аким рассказал, что строительством 91 нового дома для пострадавших от лесных пожаров занимаются 13 подрядных организаций. Дома построят в селе Аулиеколь, где выделено 12 гектаров. Каждый дом будет площадью 100 квадратных метров.

"Земельные участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой: водо-, газо-, электроснабжением, а также подъездными путями. Стоит отметить, что новые дома с земельными участками будут переданы в право собственности граждан, пострадавших в результате пожаров. Строительные работы осуществляются под моим непрерывным контролем, также контролем технического и авторского надзоров", - написал Мухамбетов.

По его словам, будет возмещён ущерб за погибший скот. Это будет сделано за счёт средств местного бюджета и общественного фонда "Қайырымдылық КZ" при обращении в акимат Аулиекольского района.

Помимо гражданского населения также пострадали 14 субъектов предпринимательства. По всем пострадавшим объектам ведётся работа по возмещению ущерба.

"Отмечу, что возмещение убытков будет производиться только после оценки причинённого ущерба и при условии наличия у предпринимателя соответствующих подтверждающих документов", - отметил аким.

Ранее потерявшие свои дома в селе Аманкарагай рассказали о пожаре и высказали мнение о решении властей построить им жильё в селе Аулиеколь.

Огнеборцы рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, как ликвидировали пожар. По их словам, сильный ветер за секунды разгонял пламя на десятки метров. Угнаться за огнём не получалось даже на машинах.