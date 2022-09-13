Лента новостей
- Группу полицейских в Костанайской области подозревают в получении взятки 01:30 10
- Пострадавшим от пожара костанайцам начали выплачивать по миллиону тенге 00:20 136
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 235
- Сельчане в Жамбылской области платят за свет в долларах 12.09.2022 469
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 504
- Лекарства начали производить в КазНУ имени аль-Фараби 12.09.2022 327
- Предложение депутатов мажилиса направлено в Конституционный совет 12.09.2022 421
- Эксперты TALQYLAU: однократный семилетний срок – новый элемент демократизации 12.09.2022 239
- Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября 12.09.2022 583
- Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов 12.09.2022 314
- Поезд сбил более 120 овец в Алматинской области 12.09.2022 493
- "Я келинка Кристина" - инстаблогер из Кокшетау о жизни в казахской семье 12.09.2022 2353
- Депутаты маслихатов обратились к казахстанцам 12.09.2022 363
- 15-летняя иностранка пропала в Алматы 12.09.2022 584
- Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане: Какие гости приедут и что ожидается? 12.09.2022 573
- Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана 12.09.2022 311
- Казахстан занимает особое место во внешней политике Китая - политологи 12.09.2022 563
- "Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге 12.09.2022 615
- Программа Artsport продолжит работу - Минкульт РК 12.09.2022 2397
- Токаев дал поручения главе Агентства по защите и развитию конкуренции 12.09.2022 296
- Лжетурагент обманул 13 алматинцев, обещая им дешевые путевки 12.09.2022 378
- Бесплатная стерилизация кошек и собак в Нур-Султане. Куда обращаться 12.09.2022 301
- В Нур-Султане и Алматы чаще покупают однушки — статистика 12.09.2022 343
- Системы видеонаблюдения в Алматы начнут распознавать лица 12.09.2022 423
- Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе 12.09.2022 642
- Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК 12.09.2022 434
- Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец 12.09.2022 680
- Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях 12.09.2022 887
- Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии 12.09.2022 426
- Как фотограф из Украины изучает казахский язык 12.09.2022 987
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 12.09.2022 388
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 12.09.2022 836
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 12.09.2022 511
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 12.09.2022 486
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 12.09.2022 486
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 12.09.2022 518
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 632
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12.09.2022 409
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12.09.2022 351
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12.09.2022 408
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12.09.2022 461
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12.09.2022 524
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 3930
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 12.09.2022 602
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 12.09.2022 422
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 12.09.2022 557
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 12.09.2022 559
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 12.09.2022 762
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 12.09.2022 624
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 12.09.2022 831
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 12.09.2022 876
- На западе Казахстана мелеет озеро Караколь 12.09.2022 505
- Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II 12.09.2022 702
- Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 12.09.2022 404
- Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау 12.09.2022 376
- В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления 12.09.2022 2132
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана 12.09.2022 453
- Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны 12.09.2022 539
- В России раскритиковали Геннадия Головкина 12.09.2022 25530
- Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке 12.09.2022 610
- Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа 12.09.2022 811
- В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь 12.09.2022 440
- В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября 11.09.2022 476
- Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО 11.09.2022 586
- Лучшую келинку выбрали в Павлодарской области 11.09.2022 798
- Токаев направил поздравительную телеграмму королю Великобритании 11.09.2022 530
- Потерявшуюся девочку вернули отцу в Нур-Султане 11.09.2022 1202
- Багдат Мусин без предупреждения заехал в старый ЦОН в Караганде 11.09.2022 1520
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области 11.09.2022 840
- Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане 11.09.2022 2236
- Трогательное письмо бабушке опубликовал принц Уильям 11.09.2022 1649
- Новые кареты скорой помощи получили столичные медики 11.09.2022 475
- Погибших в пожаре животных и птиц посчитали в Костанайской области 11.09.2022 603
- Вы нужны людям: глава облздрава обратился медикам скорой помощи Актау 11.09.2022 720
- Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав 11.09.2022 837
- Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков" 11.09.2022 691
- Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау 11.09.2022 644
- Стоматолог высказался против сна на боку 11.09.2022 696
- Во имя мира: молодежный фестиваль "We are the world" прошёл в столице 11.09.2022 548
- Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале 11.09.2022 553
Пострадавшим от пожара костанайцам начали выплачивать по миллиону тенге
Жителям села Аманкарагай Костанайской области, которое больше всех пострадало при лесных пожарах, начали выплачивать помощь из средств фонда "Қайырымдылық KZ" в размере миллион тенге каждой семье, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом сообщил в своём Instagram аким региона Архимед Мухамбетов в посте о своей встрече с жителями села Аманкарагай.
"Для оказания помощи пострадавшим при пожаре в области действует единый общественный фонд "Қайырымдылық КZ". Принято решение выплатить из средств фонда всем пострадавшим семьям по миллиону тенге. Первым 24 получателям, чьи документы были предоставлены в полном объеме, по миллиону тенге уже перечислено на картсчета", - сообщил Мухамбетов.
Аким рассказал, что строительством 91 нового дома для пострадавших от лесных пожаров занимаются 13 подрядных организаций. Дома построят в селе Аулиеколь, где выделено 12 гектаров. Каждый дом будет площадью 100 квадратных метров.
"Земельные участки будут обеспечены необходимой инфраструктурой: водо-, газо-, электроснабжением, а также подъездными путями. Стоит отметить, что новые дома с земельными участками будут переданы в право собственности граждан, пострадавших в результате пожаров. Строительные работы осуществляются под моим непрерывным контролем, также контролем технического и авторского надзоров", - написал Мухамбетов.
По его словам, будет возмещён ущерб за погибший скот. Это будет сделано за счёт средств местного бюджета и общественного фонда "Қайырымдылық КZ" при обращении в акимат Аулиекольского района.
Помимо гражданского населения также пострадали 14 субъектов предпринимательства. По всем пострадавшим объектам ведётся работа по возмещению ущерба.
"Отмечу, что возмещение убытков будет производиться только после оценки причинённого ущерба и при условии наличия у предпринимателя соответствующих подтверждающих документов", - отметил аким.
Ранее потерявшие свои дома в селе Аманкарагай рассказали о пожаре и высказали мнение о решении властей построить им жильё в селе Аулиеколь.
Огнеборцы рассказали корреспонденту BaigeNews.kz, как ликвидировали пожар. По их словам, сильный ветер за секунды разгонял пламя на десятки метров. Угнаться за огнём не получалось даже на машинах.
-
Hype news
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 235
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 504
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 632
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 3930
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 622
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1195
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1247
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21642
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178486
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7522
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10897
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2664
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2984
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11710
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2195
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8227
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2295
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4970
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 27027
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9278
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2883
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6811
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3144
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 20028
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4932
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5785
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4130
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9644
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 5005
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3841
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3903
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7634
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4047
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3698
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6147
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3945
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11778
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3681
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3820
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3674
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6197
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3936
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4401
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5059
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5259
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 5000
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4702
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6533
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5740
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6211
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6475
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8776
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12344
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8083
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8928
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7535
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10978
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6927
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8194
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10399
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8906
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8786
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7422
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9287
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7631
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17544
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10460
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9814
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10130
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10551
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9779
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9906
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10240
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11064
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 10009
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10777
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14730
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10049
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11674
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8940
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7876
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6925
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6983
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7260
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6704
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10794
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7499
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9427
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10332
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10261
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7918
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8068
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23275
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9086
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11064
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8196
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9595
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10212
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11262
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9642
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11631
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11090
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12149
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12343
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28687
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12715
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13549
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13420
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13553
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14213
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22120
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13659
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20892
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31369
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15371
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19453
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19740
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21872
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17853
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19160
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17260
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17308
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17166
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32717
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19026
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17673
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21891
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21690
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21941
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21038
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21261
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23437
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24059
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22637
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22234
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22958
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23217
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21848
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23964
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22565
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23181
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24422
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25695
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24985
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24326
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27111
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23944
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26777
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24462
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55282
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26027
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25128
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26127
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24720
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24867
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25039
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24766
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26371
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25305
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27038