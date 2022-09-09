"Хочу увидеть детей и улыбку жены". Истории костанайских пожарных, которые не могут пока вернуться домой

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Несколько суток шла борьба с огнём в Костанайской области. Пламя охватило районы посёлков: Аманкарагай, Лесное, Озёрное, Баганалы, Калинин и Люблинка. Без сна и отдыха пожарные боролись со стихией. Самым сложным, по их словам, было то, что сильный порывистый ветер за секунды разгонял пламя на десятки метров. Угнаться за огнём не получалось даже на машинах.

Пожар разразился вечером 3 сентября, и лишь 7 сентября в МЧС объявили о его локализации. Часть сил из других регионов, прибывших на помощь коллегам, уже уехали из Костанайской области. Однако пожарные продолжают держурить на очагах, чтобы устранять возникающие тления. Все эти дни они находятся на передовой и ещё не виделись со своими семьями. Огнеборцы рассказали корреспонденту BaigeNews.kz о тех страшных днях и ночах пожара и о том, чего бы им сейчас хотелось больше всего.

"Каждый час думали: "Хоть бы пошёл дождь"

Однин из очагов пожара был близ села Баганалы. Пожарным удалось отстоять посёлок и не допустить наступление огня на дома жителей. Мы застали пожарных за дежурством на этом очаге, они устраняли возникающие тления.

Майор гражданской защиты, начальник отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ службы пожаротушения ДЧС Костанайской области Куаныш Байтурсынов поделился, что в какой-то момент посёлок защищали буквально в 10-15 метров. Это был последний рубеж, на который бросили все имеющиеся силы.

Вечером 6 сентября Куаныш Байтурсынов находился в рабочем кабинете, когда от начальства поступило указание выдвинуться на пожары. Близ Баганалы бушевал верховой пожар, а на месте уже работали его коллеги из Кушмуруна, Аулиеколя и Аманкарагая.

"Когда мы приехали, увидели клубы дыма. Это было бесконтрольное горение. Первое, что мы сделали - организовали штаб на участке для координации действий всех служб. Здесь работала полиция, акимат, мы, управление лесного хоязйства. На моей практике впервые сталкиваюсь с таким пожаром. Я работаю с 2014 года, до этого четыре года обучался в институте. Пламя было большое, потому что ветер был порывистый и менял направление каждые полчаса. Предугадать было сложно. Конечно, тактические манёвры мы рассматривали. Но ветер менялся постоянно. Мы, в первую очередь, все силы направляли на защиту посёлка Баганалы. Есть такое понятие на пожаре, как боевой участок. Поэтому так и называется, ведь идут в бой ребята с огнём. Огонь - это неконтролируемая стихия. Он куда захочет, туда и пойдёт. Везде найдёт выход свой. В какой-то момент защищали посёлок буквально в 10-15 метрах. Последний рубеж наш был. Там мы сосредоточили все наши силы. Расставили стволы, даже залезали на дома, сеновалы. Потому что шишки (с сосен. - авт.) "выстреливали" на несколько метров. Расставляли стволы так, чтобы резко потушить и не дать огню распространиться на посёлок", - рассказывает Куаныш Байтурсынов.

Природа не благоволила пожарным - спасительного дождя не было, а ветер только усиливался.

"Дождь бы помог. Каждый час думали: "Хоть бы пошёл дождь". Даже был ответственный за прогноз погоды человек. На всё надеялись. Говорят, что какие-то сельчане даже имама привозили, чтобы за ребят помолиться. Ведь они шли в огонь, и мы не знали, вернутся они или нет. Ближе к ночи ветер усиливался. Пожар был таким быстрым, что мы не могли угнаться за ним на машинах. Танками мы валили дереьвья, чтобы хоть как-то остановить. Вставали на определённые позиции, чтобы уже заранее встретить огонь", - рассказывает он.

В тот момент страха за свою жизнь у пожарного не было.

"У нас есть такое понятие как холодный расчёт. Есть боевая задача. Мы должны всегда понимать, что кроме нас эту работу никто не сделает. Я родился здесь, в Аулиекольском районе. Это моя земля. Но за ребят боялся. Это же ответственность перед их родителями и семьями. Пожар показал, что наши ребята заслуживают чести и хвалы. Сейчас говорят, что премии дадут. Это, конечно, хорошо, поощрить надо. Но на тот момент никто же об этом не думал, просто пришли делать свою работу. Никто не покинул боевых позиций. Фактов неисполнения приказа и мародёрства не было. Сейчас пожарные на начальном этапе получают порядка 120 тысяч тенге. Конечно, для своих ребят я желаю только хорошего. Я хочу, чтобы они получали большую зарплату. Глава государства уже дал поручение правительству, думаю решится этот вопрос. Этот пожар показал ценность профессии пожарного. В пекло пойдут только эти пацаны, которые тут стоят. Я сам начинал, рядом с ними стоял. У меня дед работал в противопожарной службе. Я иду по его стопам. У нас династия пожарных. Поэтому я стараюсь не подвести его и не посрамить честь своей семьи", - сказал Куаныш Байтурсынов.

Но семья очень переживала за пожарного. Ведь у огнеборцев не было возможности связаться с родными - было некогда, да и связь ловила не везде.

"Супруга переживает. Тут же связи не было. Они узнавали всё через Instagram. А там, сами знаете, фейк-ньюс были. Кто-то что-то сказал, услышал. Конечно, переживали они. Когда уже пламя локализовали два дня назад, картина стала ясная, вышел на связь. Она плакала. "Такой лес был", - говорит. Мы сюда семьёй приезжали отдыхать. Конечно, будут восстанавливать, указание президента было. Каждый внесёт свой вклад. Хотелось бы отметить волонтёрские организации, которые откликнулись. Весь Казахстан откликнулся на нашу беду. Мы-то здесь работаем, не видим, что вокруг происходит. В свободогое время заходим в Instagram - оттуда отправили машины, оттуда. Даже ребят здесь кормят на убой. Местные жители организовали питание", - рассказал он.

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Казахстанцы уже прозвали пожарных супергероями, которые не носят плащи. Они тем временем ещё не были дома и не видели свои семьи. Для многих из них - это самый долгожданный момент, который наступит по окончанию работы.

"Хочу увидеть детей и улыбку жены", - признался Куаныш Байтурсынов.

"За секунду пожар преодолевал десятки метров"

Когда поступило сообщение о пожаре в Аулиекольском районе, капитан гражданской защиты службы пожаротушения Костанайской области Ерлан Бейсен только вернулся с другого пожара - в городе горели шины. Сразу после его тушения мужчина отправился сюда.

"Впервые увидел пожар такого масштаба. Из-за сильных порывов ветра пламя быстро перепрыгивало по верхушкам деревьев и перекидывалось с одного на другое. Ветер также менял направление через каждые полчаса. Поймать его не было возможности. За пять секунд пожар мог преодолеть десятки метров. За секунду он мог пройти 20-30 метров лесного покрова. Поразило то, что местные жители пытались нам помогать. Волонтёры просились помогать таскать рукава. Оказывается, люди звонили в оперштаб и спрашивали, чем могут помочь, как проехать к нам. Даже из Туркестана звонили. Волонтёры постоянно приносили нам сменную одежду. Когда стало ясно, что мы отстояли посёлок, местные жители высказывали благодарность - предлагали еду, напитки, сигареты", - рассказал Ерлан Бейсен.

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Каждого пожарного мы спрашивали: неужели они не испытывали чувства страха за свою жизнь. И каждый с недоумением встречал этот вопрос.

"Есть такое понятие - социальное чувство полезности для окружающих. Профессия заключается не только в том, чтобы ходить на работу и отстоять свою смену, но и принимать участие в защите населения. Именно этот случай и произошёл. Ты работаешь не только за определённую сумму, но и во благо. Вопросами поощрений никто из личного состава не задавался. Все работают", - отметил Ерлан Бейсен.

Инженер отдела пожаротушения Айдар Кумбасов, вспоминая пожар, отметил, что в эти моменты пожарные не думают о своей жизни.

"Страшно не было, боялись за лес. В этот момент не задумываешься о своей жизни. Позже осознание наступает, но даже сейчас не до этого. Главное - пожар потушить до конца. Служить здесь - это гордость, призвание. Благодаря моим коллегам - хладнокровным и мужественным - мы и тушим пожары", - сказал Айдар Кумбасов.

Спасателю Алтынбеку Искакову всего 24 года. Его команда приехала подменить коллег на четвёртые сутки. Пожар близ Баганалы тогда ещё бушевал.

"В Баганалы верховой пожар тушили с помощью авиации, вертолётов. Мы снизу всё дотушивали. То, что не мог достать вертолёт", - отметил он.

По информации пресс-секретаря областного ДЧС Валихана Дусанова, сейчас работы по окарауливанию пожара проводятся на двух участках, один из которых близ села Баганалы.