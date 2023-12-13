Последовательница запрещённой секты лечила людей в Петропавловске

Оккультно-мистическую "целительницу" выявили сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП СКО и привлекли женщину к ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Жительница Петропавловска оказалась адептом запрещённого в Казахстане течения "Ата жолы". По месту жительства она занималась нетрадиционным лечением с применением религиозной атрибутики.

По факту участия в деятельности незарегистрированных в установленном порядке общественных, религиозных объединений собран материал по части 10 статьи 489 КоАП РК.

Секта "Ата жолы" запрещена в Казахстане с 5 февраля 2009 года. После самоубийства одной из последовательниц и обвинений руководства организации в мошенничестве специализированный межрайонный экономический суд Алматы вынес решение о ликвидации ТОО "Ата жолы", запрещении деятельности, в том числе через СМИ, по пропаганде и распространению деятельности этой секты.

Сотрудники Управления по противодействию экстремизму напоминают, что нетрадиционное "целительство" несёт серьёзные риски для людей, которые отказываются от медицинского обслуживания и впоследствии поступают в больницы с заболеваниями на последних стадиях.

За 11 месяцев сотрудники УПЭ ДП СКО выявили на территории области 24 факта различных нарушений религиозного законодательства.