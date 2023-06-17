После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области

Фото: Альбина Халел

14 июня крупнейший в Казахстане пожар сбавил своё упорство и МЧС объявило о его локализации. На следующий день, 15 июня, эвакуированные жители вернулись в свои дома.

Специально для BaigeNews.kz корреспондент по Абайской области проехал по деревням, которые были в опасной близости от пожара, и увидел, как люди возвращаются к привычной жизни, а ликвидаторы пожара отдыхают после тяжелой борьбы с огнём.

Каждый год на нашей планете сгорает 10 миллионов гектаров леса. За последние три недели восток Казахстана внёс большой вклад в эту печальную мировую статистику. По примерным подсчётам в Абайской области огнём уничтожено 63 тысячи гектара леса. Точная цифра будет известна позже. Не за горами и последствия экологического бедствия. Население регионов, соседствующих со сгоревшим лесом, уже готовится к обмелению родников и частым суховеям.

Озёрки

Огонь едва не уничтожил сёла в Бородулихинском и Озёрском сельском округах. С одной стороны, на севере, пожар подбирался к деревушкам Поднебесное и Успенка, захватив в свои огненные лапы три дома в Барышовке. С другой стороны, уже на востоке. в опасной близости от огня – населённые пункты Озёрского сельского округа вдоль Иртышской береговой линии.

Озёрский сельский округ с населением более 3 тысяч человек расположен в 15 километрах от Семея, состоит из 9 сёл. 4 из них несколько дней назад находились рядом с пылающим лесом: это Каштак, Типкачи, Половинки и Талица. Жителей этих сёл на неделю эвакуировали в Семей. Одни уезжали на своём транспорте, других увозили на автобусах.

Утром 15 июня людей обрадовали новостью о возвращении домой. Собрав вещи, а также распределив между собой гуманитарные продукты и одежду, люди вернулись в свои дома. Огороды пришлось "отпаивать", коров - выдаивать.

В этом регионе нет производств и купных цехов, которые бы обеспечивали людей стабильным заработком. Поэтому жители всех эвакуированных сёл работают за низкий оклад в Талицком и Каштакском лесничествах, или добывают выручку за счёт подсобного хозяйства. Литр домашнего молока здесь стоит 300 тенге, сметаны – 3 тысячи тенге, а килограмм сливочного масла – 5 тысяч тенге.

Первое село, в котором мы побывали - это "столица" округа - село Озёрки. Эвакуация его не коснулась, дым и пепел сюда не добрались. В самые напряжённые дни единственная в округе средняя школа стала многофункциональным центром притяжения - полевая кухня, общежитие, пункт гуманитарной помощи и даже психологическая служба, где выслушают и поддержат, находились именно здесь. В средней школе обучаются детишки из Озёрок и соседних малочисленных сёл - всего 430 детей.

Учителя стали первыми волонтёрами, которые пришли на помощь. На улице в казанах они варили вторые блюда, в столовой кормили бойцов. Пожарным оправляли еду порционно. В дальнейшем полевая кухня переехала в летний лагерь Орбита, что рядом с селом Каштак.

Директор школы Бакытгуль Турганбаева не ожидала такого экстренного перевоплощения для школы. Говорит, что все очень переживали за детей из соседних сёл.

"Во время пожара наши учителя вернулись из отпусков и стали помогать на кухне, мы обзванивали всех наших детей и их родителей, потому что сёла были в пожароопасной близости с лесом. В Озёрках не было дыма и пожара, но картина стояла страшная. Сейчас, когда всё позади, хочу выразить большую благодарность всем нашим спонсорам, депутатам, волонтёрам, местным жителям за гуманитарную помощь и поддержку. Нашу полевую кухню обеспечили продуктами. Если после нормализации обстановки останутся продукты, то было бы здорово раздать их нуждающимся семьям – малоимущим и многодетным", - говорит директор Озёрской средней школы Бакытгуль Турганбаева.

Пока женщины дежурили в школах, их отцы, мужья и сыновья тушили пожары. Среди мужского населения посёлка много работников лесничеств.

Алиман Жуманова - жена лесника. Все 5 дней она и трое их детей переживали за главу семейства и других таких же бойцов, которые были в самых горящих точках соснового бора. А когда папа вернулся, дочь написала трогательный пост в социальных сетях.

"Такое чувство, что все эти шесть дней моя душа тоже была рядом с мужем. Мы прошли трудный период для всех нас. Надеюсь, что такого больше не повторится. Мы потеряли людей и огромную часть реликтового бора, который есть только в двух регионах в мире. И теперь наша задача – восстановить его всем вместе" - выразила свои надежды Алиман Жуманова.

На заднем дворе школы ещё стоят казаны, где женщины варили для бойцов с огненной стихией вкусную еду по-домашнему. В глубине двора, на лавочках загорают и обсуждают события последних дней солдаты-срочники, в стороне на турниках высыхает их форма.

Нурсултан Дарменов, Андрей Савин, Виктор Пюро, Виталий Бургевкий и Казыбек Оспанов неразлучны вот уже 7 месяцев. С гордостью и лёгкой иронией называют себя старослужащими.

Ребята приехали в Семей из Алматы, целый полк из воинской части 28237 Министерства по ЧС РК помогал ликвидировать огонь. 19-летние парни из разных городов нашей страны служат в местечке Узынагаш. Их впечатлил лес, такого огромного и величественного бора они раньше не видели. А тут на их глазах огонь забирал это природное богатство. Было обидно, говорят солдаты.

"В первый раз мы видели так много леса. В Алматы горы, в Актобе пески, в Петропавловске в основном степи. Нас приехало 100 человек, из них 70 срочников. Сутки добирались до Озёрок на вахтовке. Нам выдали ранцы с водой, хлопушки и мы тушили огонь на кромке пожара. Каждый день созваниваемся с родителями, они переживают за нас. Но мы успокаиваем их, рассказываем, что здесь очень добрые и отзывчивые люди и нас хорошо приняли" - рассказал солдат из Петропавловска Владимир Весна.

Каштак

Следующим пунктом нашего пути стало село Каштак. Маленькая уютная деревушка, окружённая ручьями и изумрудной зеленью лиственных и хвойных деревьев, тихо, почти не слышно, живёт в своём неспешном ритме. Первым, кого мы увидели в посёлке, стал Сеилгазы Манабаев, чья розовая рубашка привлекла наше внимание. Он и его супруга переехали из Семея в Каштак 5 лет назад, они называют свой дом загородной дачей.

"Раньше жил в городе, а теперь привык к чистому воздуху. Как поеду туда, так голова начинает болеть", - сетует Сеилгазы-ага на "профессиональный" недуг всех сельчан.

Рядом с участком бежит резвый и шумный ручей, который берёт свой начало в бору. Когда корни сгоревших деревьев перестанут вытягивать влагу и выполнять функцию природных насосов, ручьи обмелеют, говорят местные жители.

Во время эвакуации за родителями приехал сын, увез в город почти всё имущество, даже цыплят-бройлеров, ведь кормить их нужно три раза в день. Скотину выпустили на вольный выпас.

Через дорогу от Манабаевых живёт семья Морозовых. Их скотина тоже паслась вольно, ела - сколько хотела, даже домой возвращаться не спешила. За их двором в согре с утра виднелся дым. Очередной очаг не даёт местным жителям расслабиться и вернуться к обычной жизни. Над головой ещё летают вертолёты, по трассе проезжают автоцистерны с мигалками.

"Сейчас только за деревней опахивали. До сих пор пахнет дымом. Во время эвакуации мы с мужем приезжали на час утром и вечером. Коров-то доить надо. Дома 11 голов коров с телятами, а ещё козы и бараны. Отпустили всех, гуляли на воле, наевшиеся, но не доеные. Управлялись и обратно уезжали, в эвакуацию", - рассказала жительница Каштака Олеся Морозова, выглядывая дым на заднем дворе своего участка.

В полутора километрах от Каштака, спрва от трассы располагается детский летний лагерь "Орбита" для воспитанников Интерната №5 г. Семей, где во время пожара работала полевая кухня. Направляясь туда, едва отъехав от Каштака, мы увидели три спецмашины и пожарных - бойцы и вправду тушили пожар на согре. К моменту нашего прибытия они сворачивали снаряжение.

"Сильного горения здесь не было, небольшой очаг. Примерно 50 квадратных метров. Был поднят Алматинский гарнизон совместно с местными силами пожарной части №2 г. Семей, всего 12 человек. Протянули рукавную линию и ликвидировали данный очаг. Дотушиваем уже", - отрапортовал подробности проделанной работы начальник караула пожарной части №7 г. Алматы лейтенант Чингис Абитов. – В последние дни находимся больше на базе, в месте дислокации, но если есть очаги возгорания - выезжаем".

На борьбу со стихией в Семей прибыло 45 человек личного состава и 12 единиц техники. Среди них лейтенант Абитов - опытный огнеборец. Каждое возгорание - это новая история борьбы, потому что одинаковых пожаров не бывает, всё всегда индивидуально, говорит он. Поэтому и тактика тушения всегда разная и зависит от многих параметров.

Заместитель начальника ДЧС Абайской области Алексей Штыкель, который находится на месте дислокации с 8 июня, назвал ветер главным фактором стремительного распространения пожара. Порывистые потоки воздуха, которые меняли своё направление каждый час, вынуждали постоянно менять тактику тушения пожара. Когда огонь двинулся на восток из Батпаевского лесничества в Талицком направлении, весь личный состав выставил технику на окарауливание и героически встретил стихию.

"Мы просто физически не могли поймать пожар. Огонь "встал на ноги" и пошёл со стремительной силой. Выхода в степь не было, так как предусмотрительно проложили минерализированную полосу – это вскрытие грунта или, как ещё говорят, опашка. В Талицком лесничестве была сложная ситуация, но ничего, ребята отстояли, молодцы - героически держались", - сказал Алексей Штыкель.

Близ Талицкого лесничества, которое разделяет с бором всего 50 метров степной полосы, разразился сильнейший верховой пожар. Базу лесников "отбивали" огнеборцы МЧС, лесо-пожарные бригады резерватов "Семей Орманы" и их коллеги из Павлодарской области - сотрудники резервата "Ертіс Орманы". С ними мы встретились в детском лагере "Орбита", куда сотрудник приехали на обед.

По словам охотоведа ГУ ГЛПР "Ертіс Орманы" Марата Аманова, между резерватами есть большая разница. Если реликт везде один - это "сосна обыкновенная", то местность очень разная. В Павлодарской области - ровные ландшафты, в Абайской – сложные, порой даже экстремальные рельефы, и песочные барханы.

"Я работаю в лесном хозяйстве 20 лет и впервые стал свидетелем такого масштабного пожара. Было сложно добраться до места, потому что у вас густой лес, сопки, пески, сложно проходимая пересечённая местность. А у нас равнины. Там проще", - поделился своими впечатлениями Марат Аманов.

"Пользуясь случаем, скажу большое спасибо всем неравнодушным людя, кто переживал за нас, кто готовил еду, собирал деньги на помощь возил сюда . У нас было всё - от носков, нижнего белья и станков до вкусной домашней пищи. Такая поддержка очень ценится в тяжёлые времена", - выразил благодарность директор Шалдайского филиала ГУ ГЛПР "Ертис Орманы" Бауыржан Бердагулов.

Мы решили поинтересоваться зарплатами сотрудников "Ертіс Орманы". Водитель пожарной машины, как и химбоец, зарабатывает 90 -100 тысяч тенге. Стаж влияет на размер окладов, но не значительно. Мастера леса получают на 15 тысяч больше.

Такие же низкие зарплаты и у сотрудников резервата "Семей Орманы". Из-за мизерных окладов тяжёлая работа в лесном хозяйстве считается неблагодарной и малоинтересной для молодого поколения. Поэтому в резерватах работают либо люди пред пенсионного возраста, чтобы набрать стаж и накопления к выходу на заслуженный отдых, либо зрелые люди, которых на селе держат семейные обстоятельства.

Талица

На подъезде к селу Половинки в глаза бросаются темно-жёлтые пятна в лесной массе. Если раньше взгляд путника радовала почти однотонная тёмно-зелёная полоса "цветущего" бора, смыкающая землю с небом, то с каждым километром картина трансформируется: зелёная линия сменяется жёлто-зелёным горизонтом, который ближе к Талице превращается уже в коричневую массу с редкими изумрудными вкраплениями. Это уцелевшие сосны. Такой постепенный переход наглядно показывает, как и где полыхал лес. Талица стала главным форпостом в огненной борьбе. Кстати, именно в этом регионе, но на противоположной стороне - на берегу Иртыша, Семейские краеведы несколько лет назад обнаружили Талицкий форпост. На этом месте 300 лет назад велись бои с джунгарами. И вот - очередная борьба, но уже с огнём.

Жителям Талицы в отличие от земляков из соседних деревень было сложнее попасть домой, чтобы управиться с домашним хозяйством. Огонь был совсем рядом, полицейские не пропускали людей через заставу. Помогали либо уговоры, либо наглость.

В первую "горящую" ночь, 8 июня, житель Талицы Вадим Матухно на своём тракторе отправился опахивать землю между лесом и деревней, чтобы создать песочную грунтовую преграду для огня. Рядом с ним ездил и тракторист Долонского лесничества Сергей Архипов, который позже скончался в 50 километрах от этого места.

"Я вообще не понимаю, зачем мужиков выгнали из деревни, нужно было всех нас оставить помогать. Я каждый день приезжал домой , с 4-х утра стоял на посту, чтобы меня пропустили", - вспоминает Вадим Николаевич.

Его товарищ Олег Ларкин никуда не уезжал. Государственный инспектор Талицкого лесничества остался защищать лес. Он ориентировал пожарных из других регионов по лесным квадратам, ведь в таком огромном частоколе легко заблудиться.

По словам Олега Валерьевича, после пожаров 1997 года, которые захватили в том числе территорию Каштакского лесничества, лес только начал приходить в себя и обрастать новыми кронами. И вот очередная природная трагедия. Теперь на восстановление уйдут десятилетия. Но самое главное - люди могут ощутить труднодоступность воды. Корни хвойных деревьев, как насосы, поднимали уровень влаги выше. А теперь она постепенно станет уходить вглубь грунта.

"Душа болит за лес! Ладно, мы уже в годах, а как детям и внукам быть? Чтобы его восстановить, нужно не меньше 100 лет. Это не только наша проблема, но и всего мира. Не будет леса, ручьи и котлованы засыпет песком, ведь подземная вода идёт к нам со стороны леса. Я считаю, что это трагедия", - печально поглядывая на сгоревший бор сказал Олег Ларкин.

В полутора километрах от деревни базируется то самое лесничество, видео которого разлетелось, вероятно, по всему миру. Некоторые, особенно эмоциональные пользователи, уверяли, что контора егерей сгорела. Мы решили убедиться - всё ли в прядке на лесном стане. Как выяснилось, техника и строения в целости, хотя между кромкой леса и территорией Талицкого лесничества всего несколько десятков метров.

В этой местности уже почти не увидишь зелёных сосен. Всех постигла одна участь. Одни сгорели дотла, лишь обугленные чёрные кроны пугают своей беспомощностью. Другие сохранили опалённые иголки, которые из-за высокой температуры лишились жизненной силы.

В лесничестве работает 23 человека. Из техники - две пожарные машина, четыре трактора и один патрульный УАЗик. Руководит участком Даулет Байбулатов. В разное время он руководил природным резерватом "Семей Орманы" и был заместителем генерального директора.

По его словам пожар показал, что техника профессиональных огнеборцев МЧС проходит лесные грунты с большим трудом, а машины лесников на базе "ГАЗов" оказались более приспособленными.

"Приехали к нам подразделения из разных городов. У них высоко проходимая техника, но "КамАЗы". У нас же, пусть и устаревшие, но вездеходные ГАЗ 66 и ГАЗ 33081. Её у нас кличут Барби. По техническому оснащению мы, конечно, отстаём. В последний раз лесничества обеспечивали техникой примерно в 2008 году. Как думаете, за 15 лет техника износилась? Конено! И с запчастями ситуация в последнее время всё хуже и хуже. Поэтому порой приходится покупать детали самим", - поделился некоторыми рабочими моментами руководитель Талицкого лесничества Семипалатинского филиала ГУ ГЛПР "Семей Орманы" Даулет Байбулатов.

В лесу ещё можно встретить дымящие очаги. Местами огнеборцы выезжают на возгорания. Возвращаясь домой мы увидели, как вертолёты набирают воду в Иртыше и с воздуха тушат небольшие очаги.

Когда пожар окончательно потушат, начнётся новая борьба за лес, в которой сможет принять участие уже каждый неравнодушный житель – посадка саженцев и восстановление лесного фонда.

Какое-то время сгоревший лес после санитарной очистки будет напоминать степь с редкими зелёными островками уцелевших сосен. И только через 15-20 лет можно будет говорить о смыкании - приспособлении к новой почве и микроклимату первых молодых хвойных культур.

Фото Альбина Халел.