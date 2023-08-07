После отравления в Карагандинской области в реанимации остаются шесть детей

На 7 июля в отделении реанимации шесть детей, стабильно тяжелые, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областное управление здравоохранения.

В нейробоксированном отделении пациенты - трое детей - в динамике стабильные, без ухудшений.

"Всего девять пациентов, двое - в детской больнице в реанимации, остальные семь - в инфекционном центре ОКБ. Планируется выписка троих детей", - сообщили врачи.

Напомним, что 30 июля были зафиксированы первые случаи отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг. Тогда у двоих детей началась рвота и жидкий стул.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Исполняющая обязанности директора центра отстранена от занимаемой должности.