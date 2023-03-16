Послание 2022: какие поручения Президента были исполнены за год

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Прошёл ровно год со дня, когда президент страны Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу Казахстана озвучил ряд важных инициатив. Мнением о том, насколько эффективно были реализованы реформы и как изменилась жизнь казахстанцев за этот период, с корреспондентом BaigeNews.kz поделились политологи.

"Послание президента исполняется по сей день, грядущие парламентские выборы как раз являются одним из пунктов этого послания - происходит обновление кадров, демонополизация экономики. Это всё - вопросы не одного дня, но, тем не менее, уже были внесены поправки в законодательство, важнейшие изменения претерпела наша конституция. Можно сказать точно, что за этот год был продуктивным, было реализовано много реформ. Те общественные дискуссии, которые проходят сегодня в стране, кардинально отличаются от того, что было буквально полтора года назад. Сегодня у нас в стране нет табуированных тем и неприкасаемых персон. У нас также сейчас идут активные обсуждения и предложения между кандидатами в депутаты мажилиса парламента", - рассказал глава Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Важным изменением в политической сфере он считает появление Конституционного суда, снижение регистрационного порога для партий, появление одномандатников в мажилисе парламента.

"Это наиболее важные изменения и они будут иметь продолжительный эффект, поскольку сейчас мы наблюдаем, как минимум, изменения в самой политической конструкции. В будущем это будет иметь ощутимый эффект для населения. Я надеюсь, что мы увидим улучшение жизни населения в силу политической конкуренции, улучшения качества принимаемых законов с учётом интересов населения и новых концептов", - добавил эксперт.

По мнению спикера, в течение последнего года и мажилис, и сенат были достаточно влиятельными.

"С парламентской трибуны поднимались многие вопросы, проходили довольно громкие парламентские слушания, в том числе и по январским событиям. Я думаю, в этом году парламент будет ещё более влиятельным и смелым. В целом, появление одномандатников значительно повысит градус парламентских дискуссий и влияния на поведение мажилиса, поскольку они не будут вообще ограничены в своей риторике уставами партий и конституционными дисциплинами. Вообще, появление одномандатников - это крайне важный шаг для мажилиса, но ещё более важный для маслихатов. Это будет формировать в том числе элементы низовой демократии на локальном уровне. И тогда у людей будет расти уровень доверия к выборам, тем самым будет развиваться электоральная культура. Благодаря одномандатникам, наконец, получится перенести острые дискуссии из социальных сетей и кухонь в стены парламента", - подчеркнул Калиев.

Он уверен, что, чем острее дискуссии в парламенте, тем лучше живёт народ.

Политолог Замир Каражанов считает, в исполнении инициатив из послания Президента есть нюансы.

"Что-то уже исполнено у нас сегодня, что-то - нет. В послании речь шла о политических реформах, но в вопросах выборов, политического плюрализма и повышения политической конкуренции не всё было реализовано, потому что в выборах принимают участие не все зарегистрированные партии. У нас получается многопартийная система, но не все партии работают с населением. Однако президент говорил о том, что нужно соблюдать права граждан, которые не являются членами партии, но, при этом, хотят участвовать в выборах по одномандатным округам. Данная инициатива была реализована и сейчас результат работы в этом направлении мы уже чётко видим. На сегодня разворачиваются жаркие баталии среди одномандатников", - отметил спикер.

Кроме того, он отметил, что в стране запустился процесс децентрализации в рамках Конституции.

"У нас были приняты поправки в Конституцию, которые предусматривают такие механизмы, как Конституционный суд. Сейчас говорить о каких-то результатах пока рано, потому что подобные перемены происходят не на следующий день. Тем более, что они тестируются на практике. Что касается отхода от суперпрезидентской модели правления - этот процесс идёт. Не скажу, что мы одномоментно оказались в другой системе, нет, у нас президент продолжать оказывать влияние в стране. Но это тоже не есть плохо, потому что, если всё пускать на самотёк, то у нас будет хаос", - сказал Замир Каражанов.

Также он высказался о том, какими могут быть следующие инициативы президента.

"Буквально недавно президент начал говорить о межнациональном согласии в стране. Я думаю, что этот аспект крайне актуален для Казахстана сейчас, нам необходимо построить общество казахстанцев, без выделения принадлежности к этносам, культурам и религиям", - заключил политолог.





