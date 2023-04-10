Пошли в рост: в каких регионах изменились цены на новостройки в марте

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В марте цены на новое жильё в Казахстане выросли на 1,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Средняя цена по республике составила 489 226 тенге за квадрат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики, цены на первичном рынке за месяц выросли в пяти городах из 20 исследуемых:

в Таразе на 3,5 процента;

в Алматы на два процента;

в Астане на 1,4 процента;

в Костанае на 1,2 процента;

в Семее на 0,9 процента.

В Шымкенте цены, наоборот, снизились на 0,4 процента. В остальных 14 регионах стоимость новых квартир осталась на уровне февраля.

Что касается изменений за год, с марта 2022 по март 2023 года, то квартиры в новостройках подорожали в среднем по Казахстану на 9,3 процента.

Максимум — в Актобе (+25,4 процента), Актау (+24,3 процента) и Костанае (+19,3 процента).

Минимум — в Шымкенте, Кокшетау, Таразе, где цены на первичку выросли на 2-3,5 процента. Ничего не изменилось лишь в Талдыкоргане.

В Алматы и Астане годовой рост составил шесть и 10,8 процента соответственно.

По итогам марта цены на первичном рынке жилья за один квадратный максимум зафиксирован:

в Астане – 587,4 тысячи тенге;

в Алматы – 562,7 тысячи тенге;

в Шымкенте – 441,5 тысячи тенге.

Минимум показали