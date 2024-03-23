Порядка 35 тысяч человек: как прошла масштабная уборка в Астане

23 марта в Астане прошла масштабная общенациональная акция "Тазару". Участие в ней приняли порядка 35 тысяч жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодёжь, волонтёры, активисты районов и другие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Каждый внёс свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров. Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов производилась мойка и чистка остановочных комплексов, тротуаров, ограждений, опор освещения.

В рамках акции очищены дворы и улицы, а также арыки от снега и мусора.

Общими усилиями в столице собрали и вывезли порядка 60 тысяч тонн мусора.

Площадь охваченной уборкой территории составила более 52 миллионов квадратных метров.

В мероприятии было задействовано свыше 1 000 единиц спецтехники и более 2 300 дорожных рабочих.

В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.