Порядка 35 тысяч человек: как прошла масштабная уборка в Астане
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23 марта в Астане прошла масштабная общенациональная акция "Тазару". Участие в ней приняли порядка 35 тысяч жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодёжь, волонтёры, активисты районов и другие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.
Каждый внёс свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.
Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров. Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов производилась мойка и чистка остановочных комплексов, тротуаров, ограждений, опор освещения.
В рамках акции очищены дворы и улицы, а также арыки от снега и мусора.
Общими усилиями в столице собрали и вывезли порядка 60 тысяч тонн мусора.
Площадь охваченной уборкой территории составила более 52 миллионов квадратных метров.
В мероприятии было задействовано свыше 1 000 единиц спецтехники и более 2 300 дорожных рабочих.
В этом году Наурыз в Казахстане отмечают 10 дней. 23 марта в декаде Наурызнама отмечают День очищения и обновления.
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