Полузащитник "Кайрата" женился на актрисе - видео со свадьбы появилось в Сети
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
184Фото: instagram.com/izbasarova.kz
Полузащитник алматинского "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет и актриса Нурсулу Избасарова вступили в брак. Видео и фото с церемонии они поделились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
"Пусть наш брак будет счастливым!" - подписала видео невеста.
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Футболист сделал предложение своей девушке в конце августа перед матчем.
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В соцсетях девушка рассказала, что пара познакомилась в 2017 году в Instagram и начала встречаться виртуально.
"Он был в Таразе, а я в Актау. Должны были встретится в Алматы, но, к сожалению, он по работе улетел в Россию, а я переехала в Алматы. Так мы перестали общаться. Он жил своей жизнью, а я своей, не думали что судьба вновь сведёт нас", - написала Нурсулу.
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