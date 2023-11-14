Полузащитник "Кайрата" женился на актрисе - видео со свадьбы появилось в Сети

Полузащитник алматинского "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет и актриса Нурсулу Избасарова вступили в брак. Видео и фото с церемонии они поделились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Пусть наш брак будет счастливым!" - подписала видео невеста.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от N U R S 🦋 (@izbasarova.kz)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от N U R S 🦋 (@izbasarova.kz)

Футболист сделал предложение своей девушке в конце августа перед матчем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от N U R S 🦋 (@izbasarova.kz)

В соцсетях девушка рассказала, что пара познакомилась в 2017 году в Instagram и начала встречаться виртуально.