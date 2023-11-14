  • 14 Ноября, 23:01
  • BAIGENEWS

Полузащитник "Кайрата" женился на актрисе - видео со свадьбы появилось в Сети

Сегодня, 21:49
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instagram.com/izbasarova.kz Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
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Фото: instagram.com/izbasarova.kz

Полузащитник алматинского "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет и актриса Нурсулу Избасарова вступили в брак. Видео и фото с церемонии они поделились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

"Пусть наш брак будет счастливым!" - подписала видео невеста.

 
 
 
 
 
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Публикация от N U R S 🦋 (@izbasarova.kz)

 
 
 
 
 
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Публикация от N U R S 🦋 (@izbasarova.kz)

Футболист сделал предложение своей девушке в конце августа перед матчем.

 
 
 
 
 
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Публикация от N U R S 🦋 (@izbasarova.kz)

В соцсетях девушка рассказала, что пара познакомилась в 2017 году в Instagram и начала встречаться виртуально.

"Он был в Таразе, а я в Актау. Должны были встретится в Алматы, но, к сожалению, он по работе улетел в Россию, а я переехала в Алматы. Так мы перестали общаться. Он жил своей жизнью, а я своей, не думали что судьба вновь сведёт нас", - написала Нурсулу.

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