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Сегодня, 13:51
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190Фото: Polisia.kz
Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области
Инцидент произошел в селе Иртышск Павлодарской области. Приехавшим на вызов полицейским 41-летний пьяный сельчанин заявил, что он якобы является десантником и охраняет центральный стадион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В отношении сельчанина составлен адмпротокол по части 1 сстатьи 434 КоАП РК. Материал направлен в суд, решением которого мужчина арестован на 7 суток и ему установлены особые требования на три месяца", - сообщили в правоохранительных органах.
Кроме того, мужчину привлекли к адмответственности по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".
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