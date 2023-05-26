Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области

Фото: Polisia.kz

Инцидент произошел в селе Иртышск Павлодарской области. Приехавшим на вызов полицейским 41-летний пьяный сельчанин заявил, что он якобы является десантником и охраняет центральный стадион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В отношении сельчанина составлен адмпротокол по части 1 сстатьи 434 КоАП РК. Материал направлен в суд, решением которого мужчина арестован на 7 суток и ему установлены особые требования на три месяца", - сообщили в правоохранительных органах.

Кроме того, мужчину привлекли к адмответственности по части 1 статьи 440 КоАП РК "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения".