Полмиллиона в месяц получает студент, подрабатывающий пастухом в СКО

18-летний Айдос Тургын из Северо-Казахстанской области покоряет соцсети, передает "Хабар 24". Интерес вызывает его источник заработка. Студент на летних каникулах работает пастухом и зарабатывает полмиллиона тенге в месяц. Как признался сам юноша, эта работа вполне прибыльная и вызывает уважение у окружающих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

День у Айдоса начинается в 6-7 утра и заканчивается поздно ночью. Всё это время юноша неотлучно пасёт стадо коров. Как говорит сам студент, пасти скот – дело сложное: без выходных и перерывов. Но и оплата за такой труд достойная – почти 500 тысяч тенге в месяц.

"Хочу сказать, что не надо тратить время впустую, надо работать. Сейчас время работать, нет времени гулять. Надо зарабатывать, надо подниматься. Надо зарабатывать честным трудом чистые деньги. Не надо там находить деньги лёгким путём. Никаких легких путей не бывает", - говорит студент Айдос Тургын.

Тем, что Айдос уже сам зарабатывает на жизнь честным трудом, искренно гордится его отец. По словам мужчины, едва дети пошли в школу, сами начали помогать по хозяйству. Поэтому пасти скот для них – привычное дело. Он признаётся: не ожидал, что его сын станет таким популярным.

"Конечно, была радость, что ему это понравилось, во-первых. Во-вторых, мне понравилось, как он отвечал, про деревню говорил, а не о своих каких-то амбициях. Я бы хотел, чтобы они отучились, набрались опыта, знаний хороших, полезных. И с этим багажом приехали бы в свою деревню и поднимали бы ее, свой вклад вносили". - рассказывает отец Айдоса Даулет Баймуканов.

Сегодня Айдос учится в университете на втором курсе по специальности "Горное дело". Но юноша намерен оправдать надежды отца: вернуться на малую родину и работать в родном селе. Айдос Тургын, студент: - В городе я работаю, где угодно. Могу быть официантом, могу быть грузчиком. Всё, что угодно, лишь бы была работа. Здесь в деревне дрова колю, коров пасу, сено косим. Я планирую в будущем держать скота побольше. Открыть маленькую фирму, свой собственный бизнес.

Молодежь не должна покидать село, считает Айдос. По словам студента, всё зависит от него и его сверстников, которые в состоянии сохранить и развивать сёла. Главное – иметь желание трудиться.