Полиция спасла мальчика, запертого матерью в машине в сильный мороз

Магадане полицейские вызволили замерзающего мальчика из закрытого автомобиля. Мать ребенка оставила его внутри без верхней одежды в 20-градусный мороз, передаёт ссылкой на mir24.tv. Магадане полицейские вызволили замерзающего мальчика иззакрытого автомобиля. Мать ребенка оставила его внутри без верхней одежды в20-градусный мороз, передаёт BaigeNews.kz соссылкой на

Правоохранители заметили человека, который жестами привлекал внимание полиции. Когда они остановились, мужчина рассказал им о запертом в машине ребёнке. Оказалось, что двигатель автомобиля был заглушен, а дверь закрыта. Полицейские аккуратно разбили окно и перенесли ребенка в служебный транспорт.

" Оказавшись в теплой полицейской машине, тот сразу успокоился. Когда на место происшествия прибыли медики, мальчик был передан им, а затем госпитализирован " , — говорится в заявлении официального представителя МВД России Ирины Волк.

Сообщается, что мать мальчика не стала ничего объяснять полицейским по поводу произошедшего. В настоящее время проводится проверка по выяснению всех обстоятельств.