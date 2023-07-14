Полиция ищет обманувшую шымкентцев на 60 миллионов тенге женщину

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В отношении разыскиваемой возбуждено дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Разыскивается подозреваемая в обмане шымкентцев на 60 миллионов тенге Азиза Мынбаева, передаёт Baigenews.kz.

"Мынбаева Азиза Мамытовна, 1963 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Она обманула пять граждан на 60 миллионов тенге", - говорится в сообщении полицейских города.

Выяснилось, что владельцам домов, выставленных на продажу, она платила 10-15 процентов от стоимости недвижимости. Остальную сумму обещала отдать в ближайшее время, убедив потерпевших оформить на ее имя доверенность на дом. Заполучив нужный документ, она перепродавала чужое имущество.

Женщина в настоящее время скрывается от органов следствия. Отметим, что ранее она также была объявлена в розыск.