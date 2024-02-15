Полицейские сопроводили до Семея автоколонну из 500 машин

В области Абай полицейские в условиях метели сопроводили до Семея автоколонну из 500 транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Из-за непогоды на автодорогах области выставлены посты полиции, организовано круглосуточное дежурство полицейских и дорожных служб. Вводятся ограничения для движения транспорта, в связи с чем на некоторых участках возникают заторы.

"На трассе Омск – Майкапчагай колонна автотранспорта растянулась на несколько километров в ожидании разового пропуска, чтобы под сопровождение сотрудников полиции и специальной техники выехать в направлении областного центра. Более 500 водителей ожидали разрешения, из которых 232 грузовика и 338 легковушек", — сообщили в МВД.

Полицейские помогали водителям и организовали для них горячий чай. Напиток они разносили, обходя водителей в колонне.

По истечению нескольких часов колонна была благополучно сопровождена до Семея.