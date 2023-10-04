Похищенную в США девочку нашли по отпечаткам на записке о выкупе

Полиция штата Нью-Йорк нашла девятилетнюю Шарлотту Сену, пропавшую во время велосипедной прогулки с друзьями в воскресенье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

Двое суток Шарлотту разыскивали не только полиция и родственники, но и сотни добровольцев. Дело сдвинулось, когда на домашний адрес Шарлотты пришла записка, в которой содержалось требование заплатить выкуп.

Отпечатки пальцев, оставленные на бумаге, совпали с отпечатками из полицейской базы данных. Полиция уже задерживала этого мужчину в 1999 году за вождение в нетрезвом виде. Власти назвали его имя — Крейг Нельсон Росс, ему 47 лет. Его нашли в доме его матери, он пытался оказать сопротивление, но был быстро арестован. Шарлотту полицейские обнаружили запертой в шкафу.

По словам представителей полицейского департамента, во вторник утром Россу были предъявлены обвинения в похищении первой степени. Его всё ещё допрашивают.

Медики заявляют, что физическое состояние девочки хорошее, но она пережила стресс, последствия которого пока неясны.