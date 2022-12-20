Погибшего пожарного удостоили премии "Алтын Адам" в Казахстане

Фото: instagram.com/anelya_zn

Погибшего пожарного Аскара Забикулина удостоили премии "Алтын Адам" в номинации "Герой года". Об этом сообщила его вдова, передаёт BaigeNews.kz.

"Эту награду ты должен был забрать сам", - написала супруга Забикулина в Instagram. - "Мне, честно, всё это не нужно. Беру ради наших детей. Чтобы гордились. И будут. Он - герой! Я - жена героя. Буду соответствовать и ходить с поднятой головой. И делать всё, что в моих руках. Чтобы он лежал спокойно и гордился мной. Какая я сильная, как и он...".

В посте вдова также поделилась воспоминаниями о дне, когда случился пожар.

"В тот день, 16 ноября, когда я провожала тебя на очередное дежурство, ничего не думая, ляпнула: "Ура, 20-го у тебя последняя смена и мы в отпуск". И ты в ответ мне сказал: "Жан, у меня не последнее, а крайнее дежурство". И вот. 20 ноября ты вышел в отпуск. В вечный, длительный, долгий… без возвращения. А сейчас я тут. Только не по нашему плану. Приехала забрать твою премию "Алтын Адам" в номинации "Герой года". (…) Золотой ты человек, Аскар Забикулин! Человек века. Герой века. Посмертно", - написала в Instagram Анель Забикулина.

Напомним, пожарный, спасший из огня несколько человек в Астане, скончался 20 ноября в больнице.

Президент подписал указ о награждении пожарных. Семья Аскара Забикулина получит трёхкомнатную квартиру. Одной из улиц столицы будет присвоено имя Аскара Забикулина.