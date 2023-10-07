Поджог не исключается: причину пожара на мусорном полигоне выясняют в Актау

Обстоятельства пожара на мусорном полигоне вблизи Актау, произошедшего 4 октября, выясняют дознаватели ДЧС Мангистауской области. Не исключается версия о поджоге. Известно, что пожар всё ещё не потушен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Дознавателям ДЧС Мангистауской области предстоит узнать, что стало причиной пожара на мусорном полигоне вблизи Актау.

"Ведётся расследование, результаты которого будут оглашены после установления всех обстоятельств произошедшего. По состоянию на 6 октября на территории полигона продолжается тление, площадь которого составляет 50 квадратных метров. Для локализации тления и задымления засыпано более пяти тысяч кубических метра песка. На ликвидацию задействовано от ДЧС (4 сотрудника, 1 единица спецтехники) и от акимата (7 работников и 5 единиц спецтехники). Работы по рекультивации полигона продолжаются", — сообщает ДЧС Мангистауской области.

Отмечается, что пострадавших нет.

Накануне жители Актау пожаловались на сильный запах гари в городе. В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что в селе Баянды горит мусорный полигон.

На следующий день стало известно, что площадь охваченной пожаром территории на мусорном полигоне вблизи Актау увеличилась в два раза.