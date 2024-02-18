Подземные толчки на территории Афганистана зафиксировали в Алматы

Сеть сейсмологических станций зарегистрировала очередное землетрясение на территории Афганистана, в 1110 км на юго-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки регистрировались 18 февраля в 17:20 по времени Астаны. На территории Казахстана землетрясение не ощущалось.