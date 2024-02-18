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Подземные толчки на территории Афганистана зафиксировали в Алматы

Сегодня, 19:11
АВТОР
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pixabay Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: pixabay

Сеть сейсмологических станций зарегистрировала очередное землетрясение на территории Афганистана, в 1110 км на юго-запад от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки регистрировались 18 февраля в 17:20 по времени Астаны. На территории Казахстана землетрясение не ощущалось.

"Энергетический класс землетрясения 11.9. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 36.70° с.ш. 67.03° в.д. Глубина 35 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64)", — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО "Алматы".

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