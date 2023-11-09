  • 9 Ноября, 19:13
  • BAIGENEWS

Подрядчики повредили подземный водопровод в Уральске

Сегодня, 17:52
АВТОР
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Мой Город Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: Мой Город

По неосторожности подрядчиков, на подземном водозаборе в Уральске произошла авария, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.

Подрядчики переключали водопровод на подземном водозаборе и повредили его.

"В связи с этим, возможно, понизят давление воды в городской системе водоснабжения. Бригада устраняет аварию. Авария произошла на скважинах подземного водозабора в Трекино. Оттуда вода поступает в город", — пояснил пресс-секретарь ТОО "Батыс су арнасы" Бауржан Гилажев.

На данный момент давление в городских сетях в норме.

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