Подрядчики повредили подземный водопровод в Уральске

По неосторожности подрядчиков, на подземном водозаборе в Уральске произошла авария, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мой Город.

Подрядчики переключали водопровод на подземном водозаборе и повредили его.

"В связи с этим, возможно, понизят давление воды в городской системе водоснабжения. Бригада устраняет аварию. Авария произошла на скважинах подземного водозабора в Трекино. Оттуда вода поступает в город", — пояснил пресс-секретарь ТОО "Батыс су арнасы" Бауржан Гилажев.

На данный момент давление в городских сетях в норме.