Подросток сообщил о бомбе в двух казино в Конаеве

24 августа в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе в двух казино, расположенных в Конаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.

"По указанному факту незамедлительно выехала следственно – оперативная группа и оповещены другие специальные службы и эвакуированы двенадцать человек из числа посетителей и 240 работников казино. В ходе обыска саперами взрывных устройств и механизмов не обнаружено. Данный факт был зарегистрирован в городской полиции по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", – сообщил глава ДП региона Бауржан Аленов.

По словам Аленова, в ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался гражданин 2007 года рождения.

Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные для объективного, полного и всестороннего исследования происшествия.