Подросток сообщил о бомбе в двух казино в Конаеве
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
24 августа в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе в двух казино, расположенных в Конаеве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Алматинской области.
"По указанному факту незамедлительно выехала следственно – оперативная группа и оповещены другие специальные службы и эвакуированы двенадцать человек из числа посетителей и 240 работников казино. В ходе обыска саперами взрывных устройств и механизмов не обнаружено. Данный факт был зарегистрирован в городской полиции по ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", – сообщил глава ДП региона Бауржан Аленов.
По словам Аленова, в ходе оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции был установлен подозреваемый в преступлении. Им оказался гражданин 2007 года рождения.
Сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные для объективного, полного и всестороннего исследования происшествия.
Самое читаемое
- Самый высокий боксёр в мире помогает родному селу в Абайской области воспитывать молодёжь
- Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
- Разврат в кустах и дворы вместо туалетов: алматинцы просят остановить ночной беспредел
- Стали известны подробности гибели 11 человек на Сырдарье
- СМИ сообщили о гибели Евгения Пригожина