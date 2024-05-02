Подросток скончался на горнолыжном курорте в Зеренде. Суд приговорил директора к 4 годам тюрьмы

Зерендинский районный суд Акмолинской области вынес приговор по громкому делу, где на скамье подсудимых – руководитель ТОО "Elikti Park". В начале прошлого года на горнолыжном курорте произошло сразу три трагедии подряд – погиб 16-летний подросток из столицы и тяжёлые травмы получили двое отдыхающих. Приговор – четыре года колонии общего режима, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

2023 год на горнолыжном курорте Elikti Park под Зерендой начался с трагедии – на лыжне скончался юный астанчанин, ему было всего 16. Как оказалось, парень спускался по трассе и врезался в дерево. Удар оказался фатальным – молодой человек погиб сразу же. В Elikti Park он приехал отдыхать со своей семьёй.

Но на этом несчастья на зерендинском курорте не закончились. Вместо того, чтобы приостановить работу и провести скрупулёзный разбор полётов, зимняя база отдыха продолжила работу. И буквально через несколько дней после гибели юноши случилась новая беда – другая отдыхающая получила перелом поясничного позвонка.

Н. рассказала, что страшную травму получила, катаясь на канатной дороге. Она сорвалась и полетела вниз, после чего врезалась спиной в металлоконструкцию. Женщина обратила внимание на то, что сотрудник неправильно спускал её со склона, что усугубило травму. Также ей не вызвали скорую, и доставлять Динару в больницу в Кокшетау пришлось родственникам.

В тот же день ещё одна отдыхающая получила травматический разрыв почки.

Посетители курорта отметили отсутствие безопасных условий для катания. Тогда в администрации компании сослались на то, что в Казахстане для горнолыжных баз нет чётких требований по безопасности.

Директор ТОО предстал перед судом по частям 3 и 2 (п. 2) статьи 306 Уголовного кодекса, речь идёт об оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека, причинение вреда здоровью двух и более лиц. Отметим, санкция по части 3 предусматривает лишение свободы на срок от четырёх до восьми лет; по части 2 п. 2 – штраф до 5 000 МРП либо исправительные или общественные работы, ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Суд установил, что руководство курорта перед тем, как выпустить подростка на лыжню, не проинструктировало его по технике безопасности. Далее: трасса не была оформлена должным образом – разметкой, защитными сетками, предупредительными знаками, защитными матами и ограждениями перед соснами.

Сразу после трагедии посетители подняли вопрос о том, что в зоне отдыха нет медицинского персонала, нет чёткого понимания в целом о действиях в экстренных ситуациях, при несчастных случаях. Эти факты были также доказаны в суде. Как и отсутствие разрешительных документов на эксплуатацию горнолыжной трассы и канатной дороги. Коллектив базы, в том числе инструкторы работали, не имея профессиональной подготовки и специальных навыков. Канатная дорога и лыжная дорожка имели гораздо больше допустимого угол наклона.

Таким образом, в суде было доказано, что именно отсутствие условий для безопасного отдыха и катания гостей привело к гибели человека. Тем не менее, после трагедии руководство базы не приостановило работу, а продолжило принимать посетителей, запускать подъёмники и выпускать людей на горнолыжную трассу. В итоге с промежутком буквально в несколько дней серьёзно травмировались две отдыхающие.

Вместе с тем, экспертиза показала, что подъёмники были в ненадлежащем состоянии, тросы крепления – дефектными. На канатах были обрывы, при этом на них не имелось сертификатов. Кресла не защищали катающихся от падения, скорость не регулировалась блокировкой. На станции отсутствовал прибор для измерения и подачи сигнала о скорости ветра.

Суд приговорил директора ТОО А. к четырём годам лишения свободы, ему также запрещено работать в сфере услуг в течение трёх лет. Компания компенсирует потерпевшим моральный вред в размере десяти и трёх миллионов тенге. Взыскать материальный ущерб можно будет, подав отдельно гражданский иск.