Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге

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Командир полка патрульной службы Шымкента Данияр Мейрхан отсудил у своего родного ведомства и министерства финансов 1,6 миллиона тенге, передает BaigeNews.kz.

Изначально Мейрхан требовал у шымкентского департамента полиции 20 миллионов тенге за то, что его несправедливо арестовали, а позже обвинили в самоуправстве, и затем мошенничестве.

"Иск Мейрхан Данияр Мейрханулы к государственному учреждению "Департамент полиции по городу Шымкент", государственному учреждению "Министерство финансов РК" о возмещении морального вреда удовлетворить частично Взыскать с государственного учреждения "Министерство финансов РК" в пользу Мейрхан Данияр Мейрханулы в счет компенсации морального вреда 1 000 000 тенге, расходы понесенные на представителя в рамках уголовного дела 500 000 тенге, расходы понесенные на представителя 100 000 тенге. Всего взыскать 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) тенге. В остальной части иска – отказать", - постановил Аль-Фарабийский районный суд Шымкента.

Подполковник полиции решил взыскать моральный и материальный ущерб с ДП города, так как в апреле 2022 года сотрудники ведомства задержали его по подозрению в самоуправстве. Позже ему заменили инкриминируемую статью на мошенничество. Тогда правоохранительные органы сообщили, что Мейрхан присвоил дорогостоящую машину в одном из автосалонов Шымкента.

Более того, полицейский отсидел в СИЗО больше недели, а затем был выпущен под залог в 40 миллионов тенге. Спустя два месяца Антикор прекратил уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.

Позже Данияр Мейрхан был восстановлен в рядах полиции. Сейчас он занимает должность командира полка патрульной службы ДП Шымкента.