Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
184Фото: polisia.kz
Четырёх жителей Уральска задержали сотрудники полиции и КНБ по подозрению в вымогательстве крупной суммы и дорогих телефонов у предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений", - сообщили в ДП.
При обыске по местам жительства задержанных изъято холодное оружие, наркотические средства, религиозные материалы и иные вещественные доказательства.
Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство".
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