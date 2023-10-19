Подозреваемых в вымогательстве задержали в Уральске

Четырёх жителей Уральска задержали сотрудники полиции и КНБ по подозрению в вымогательстве крупной суммы и дорогих телефонов у предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений", - сообщили в ДП.

При обыске по местам жительства задержанных изъято холодное оружие, наркотические средства, религиозные материалы и иные вещественные доказательства.

Осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 194 УК РК - "Вымогательство".